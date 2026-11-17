Pour éviter les bouchons cet automobiliste s’est équipé d’un gyrophare…et ça ne s’est pas passé comme prévu
Ce jeudi 12 novembre 2026, un jeune chauffard croyait avoir la solution miracle pour sortir des bouchons de l’A13 plus vite… Mais c’était sans compter sur le passage d’une patrouille de police au même moment.
Gyrophare bleu, sirène à deux tons, treillis militaire… Jeudi 12 novembre 2026, ce jeune automobiliste de 23 ans a fait illusion sur l’autoroute A13, près de Rouen. Il s’est servi d’un accessoire collé à son pare-soleil, et d’un enregistrement d’une sirène de police diffusée avec son téléphone connecté à l’autoradio, pour simuler une patrouille en intervention. L’objectif : rentrer chez lui en s’épargnant les bouchons.
Manque de chance pour lui, la combine aura presque fonctionné. Les autres usagers se sont effectivement poussés pour le laisser passer à vive allure… Mais une vraie patrouille était postée sur son chemin. Les policiers se sont vite rendu compte qu’il ne s’agissait pas du tout d’un collègue et ont procédé à l’interpellation au niveau de l’aire de Criquebeuf-sur-Seine.
Une comparution à venir
Pris sur le fait, le jeune homme n’aura pas pu nier. Il aura été verbalisé sur place par la patrouille pour des faits d’excès de vitesse. Son gyrophare a également été confisqué. Il devra désormais comparaître devant la justice pour usurpation de signes réservés à l’autorité publique.
Un chef d’accusation grave dans le Code pénal, qui le soumet à une possible peine de prison pouvant aller de 6 mois à 1 an. Mais il devra aussi peut-être s’acquitter d’une amende conséquente comprise entre 7 500 et 15 000 €.
En tout cas, cette frasque plutôt insolite aura permis aux policiers de Seine-Maritime d’animer un peu leurs réseaux sociaux. Quant au conducteur, on ne l’y reprendra certainement pas deux fois.
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