Gyrophare bleu, sirène à deux tons, treillis militaire… Jeudi 12 novembre 2026, ce jeune automobiliste de 23 ans a fait illusion sur l’autoroute A13, près de Rouen. Il s’est servi d’un accessoire collé à son pare-soleil, et d’un enregistrement d’une sirène de police diffusée avec son téléphone connecté à l’autoradio, pour simuler une patrouille en intervention. L’objectif : rentrer chez lui en s’épargnant les bouchons.

Manque de chance pour lui, la combine aura presque fonctionné. Les autres usagers se sont effectivement poussés pour le laisser passer à vive allure… Mais une vraie patrouille était postée sur son chemin. Les policiers se sont vite rendu compte qu’il ne s’agissait pas du tout d’un collègue et ont procédé à l’interpellation au niveau de l’aire de Criquebeuf-sur-Seine.

Une comparution à venir

Pris sur le fait, le jeune homme n’aura pas pu nier. Il aura été verbalisé sur place par la patrouille pour des faits d’excès de vitesse. Son gyrophare a également été confisqué. Il devra désormais comparaître devant la justice pour usurpation de signes réservés à l’autorité publique.

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Un chef d’accusation grave dans le Code pénal, qui le soumet à une possible peine de prison pouvant aller de 6 mois à 1 an. Mais il devra aussi peut-être s’acquitter d’une amende conséquente comprise entre 7 500 et 15 000 €.

En tout cas, cette frasque plutôt insolite aura permis aux policiers de Seine-Maritime d’animer un peu leurs réseaux sociaux. Quant au conducteur, on ne l’y reprendra certainement pas deux fois.