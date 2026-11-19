Lorsque le 16 octobre dernier, Friedrich Merz et Emmanuel Macron se tapaient dans la main pour sceller l’accord franco-allemand sur l’automobile, l’industrie automobile européenne se montrait plutôt enthousiaste.

Pensez donc : les 100 % de voitures électriques en 2035 sont devenues 90 % lors de cette signature, un pourcentage qui pourrait même être raboté à quelques points de moins à Bruxelles.

Un étonnant oubli

Dans la foulée, le chancelier allemand et le président français ont également adopté une autre mesure : le made in Europe représentera 70 % dans la fabrication des autos des marques de l’UE.

Sauf que les deux dirigeants ont oublié un menu détail dans leur accord : les batteries ne sont pas incluses dans les 70 % de pièces européennes. C’est ce que souligne l’ONG Transport & Environnement dans son nouveau rapport.

Et si les constructeurs peuvent se fournir en Asie à des tarifs qui peuvent être inférieurs de 50 % (selon l’agence Bloomberg) à celles fabriquées ici, quel intérêt de continuer à construire de nouvelles gigafactories et à soutenir financièrement celles qui existent déjà ?

Car, toujours selon T & E, si l’on avait inclus les fameuses batteries dans l’accord, les tarifs auraient baissé et les différences de prix auraient baissé de 70 % d’ici à 2030 entre les packs fabriqués en Europe et ceux produits en Chine. Une baisse liée à la montée en cadence de la production relocalisée dans l’Union qui n’a donc plus de raison d’être.

Un chantage sur les batteries à venir ?

Si les acheteurs de voitures électriques n’ont pas, à moyen terme, à craindre de hausse du prix de leur auto, à plus long terme, rien n’est figé. Car un quasi-monopole chinois et coréen en la matière permet à ces pays de contrôler le marché et, bien entendu, ses tarifs.

En plus, les aléas géopolitiques liés à ce manque de souveraineté peuvent également conduire à des pénuries partielles ou totales, puisque l’expédition des batteries dépend aujourd’hui majoritairement de ces deux pays. Si Séoul n’a jamais imposé de bras de fer aux pays occidentaux, il n’en est pas de même de l’empire du Milieu. Au moment où ce pays discute de ses importations en Europe avec les instances de Bruxelles, il tient là un argument loin d’être négligeable.