L’époque où l’électrification des parcs d’entreprises relevait d’une simple démarche RSE est définitivement révolue. Avec l’envolée des prix des carburants, la transition énergétique est devenue un enjeu plus économique qu’écologique pour les sociétés.

La transition vers le véhicule 100 % électrique est devenue le principal levier de sécurité financière pour les entreprises européennes, selon le rapport annuel du think tank Ember Energy1, publié ce mercredi 14 octobre.

Faire face au krach des carburants fossiles

Le rapport Ember, qui audite la sécurité énergétique de 56 pays, se veut sans ambiguïté. « L’intégration de véhicules électriques dans les flottes professionnelles sert de rempart contre l’inflation importée ».

Depuis le début de l’année, l’essor mondial des parcs électrique a permis d’économiser 20 milliards de dollars d’achats pétroliers. L’Union Européenne en tire largement profit avec 3,1 milliards de dollars d’économie nette sur les 8 premiers mois de l’année. Remplacer les carburants fossiles par une électricité majoritairement décarbonée et produite localement permet d’immuniser les coûts d’exploitation face aux aléas géopolitiques.

De janvier à août 2026, 49 des 56 pays étudiés, affichent des parts de marché en nette progression pour les modèles à batteries (18 % des ventes mondiales vs 16 % en 2025).

Les gestionnaires de parcs ont tranché, fiscalement et économiquement, le BEV devient incontournable. « Les flottes d’entreprises ne choisissent plus l’électrique uniquement pour verdir leur image, mais parce que c’est le seul moyen macroéconomique de fixer les coûts de l’énergie à long terme dans un monde instable ».

Les experts d’Ember rappellent également que l’électricité, même soumise à des variations de taxes locales, offre une visibilité budgétaire à 3 voire 5 ans (durée d’un contrat LLD).

Convergence économique, réglementaire et industrielle

L’écart de rentabilité (TCO) en faveur de l’électrique ne cesse de se creuser. Sur un cycle standard de location (36 mois, 60 000 km) le coût de détention2 d’un SUV essence revient à 15 999 €/an contre 10 030 € pour son équivalent électrique.

Cette vérité économique s’articule directement avec le serrage de vis législatif français et européen. L’examen du projet de loi de finance 2027 à l’Assemblée nationale prévoit la fin des optimisations de TVA sur les véhicules de fonction thermiques et le durcissement drastique du malus au poids pour les hybrides.

La Taxe Annuelle Incitative (TAI) plane également sur les grands comtes (+ de 100 véhicules en flottes) qui ne respecteraient pas le quota de 18 % d’intégration de véhicule propre en lottes pour 2026. Avec une pénalité financière de 4 000 € par véhicule manquant (5 000 € dès l’année prochaine) l’attente n’est plus une option financière tolérable.

Parallèlement, l’Europe propose que chaque État membre suive une trajectoire de décarbonation des mobilités (Clean Corporate Véhicles). À partir de 2028, le soutien financier indirect pourrait être réservé aux seuls modèles zéro émission.

Pour les gestionnaires de flottes, le thermique et l’hybride deviennent des actifs financiers à hauts risques face à la stabilité proposée par l’électrique.