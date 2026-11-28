L’état de grâce aura été de courte durée. À peine les entreprises ont-elles basculé vers l’électrique -46 % de s VP en octobre 2026 vs 12 % en 2023) que la question de leur mise à contribution fiscales est déjà sur la table.

Dans son baromètre annuel l’Institut des mobilités en transition (IMT) considère que le « zéro émission à l’échappement » ne peut plus rimer avec « zéro taxes ». Une doctrine bientôt reprise par un exécutif en quête de pépètes sonnantes et trébuchantes ?

Combler la baisse de rentrées fiscales

L’équation budgétaire est implacable. À kilomètre parcouru, un véhicule électrique rapporte six fois moins à l’usage qu’un modèle thermique. Cela en raison d’une accise sur l’électricité deux fois inférieure à celle des carburants.

À fiscalité inchangée, la manne routière (67,5 milliards d’euros en 2025) accuserait un manque à gagner de 22 milliards en 2035. Pour éviter l’hémorragie, l’IMT propose de taxer davantage les modèles électriques professionnels.

Malus au poids et double taxe annuelle

L’embonpoint des flottes en est la première cible. Alors que la masse moyenne des voitures neuves menace de grimper de 150 kg d’ici à 2030, le rapport préconise de soumettre les véhicules électriques au malus masse dès 2 100 kg dès 2027. Une mesure qui rapporterait 90 millions d’euros la première année et 80 millions supplémentaires en incluant les VUL.

Concernant la fiscalité, l’IMT propose d’ajouter dès 2027, deux nouvelles composantes à la taxe des véhicules de société, pour un rendement attendu de 140 millions d’euros.

La première consisterait à taxer la consommation électrique des modèles les plus gourmands à hauteur de 50 € par kWh/100 km au-delà d’un seuil de consommation de 15 kWh/100 km en 2027 et 13 kWh/en 2035.

Le second point instaurerait un forfait de 200 € par véhicule au titre de l’empreinte carbone de la batterie. Le montant serait réduit de moitié si celle-ci est made in Europe. Une manière assumée d’utiliser la fiscalité des flottes comme arme de protectionnisme industriel.

Une nouvelle vignette en 2030

Pour compenser durablement l’effondrement du rapport des taxes sur les carburants, l’institut propose d’instaurer une « redevance annuelle véhicule » universelle, assise sur la simple détention.

Si les auteurs du rapport prennent soin de la distinguer de l’ancienne vignette automobile supprimée en 2000, la facture serait néanmoins substantielle pour les sociétés : en moyenne 320 € par an en 2030 pour une voiture de société et 420 € pour un VUL. En 2035 le montant serait réévalué à 510 € pour un VP et 760 € pour un VUL.

L'État en garde-fou

De quoi crisper les directions financières des entreprises, qui s’acquittent déjà de 41 % de la fiscalité routière annuelle (27,7 milliards d’euros) pour seulement 17 % du parc en circulation. Conscient du risque de casser la dynamique électrification des parcs, l’IMT rappelle que le TCO d’une voiture à batterie reste inférieur à celui d’un thermique. Et de placer deux garde-fous.

L’institut appelle l’État à prendre l’engagement de ne pas augmenter l’accise sur l’électricité jusqu’en 2030, tout en écartant l’idée d’une taxe kilométrique spécifique aux véhicules électriques. Reste à savoir si cela suffira à rassurer les entreprises.