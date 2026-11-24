Un rétroviseur fissuré, une jante rayée, une éraflure sur le pare-chocs, un éclat sur le pare-brise… Sur le papier ces petits accrocs du quotidien semblent anodins. Ils sont pourtant devenus un gouffre financier pour les comptes des entreprises.

D’après une étude menée par le spécialiste de l’inspection numérique WeProov auprès de 2 000 dossiers traités entre janvier et octobre 2026, le devis moyen de remise en état d’un véhicule atteint 1 607 € HT. Soit une inflation de 4,5 % sur un an.

Une envolée des coûts régulière

Cette nouvelle hausse s’inscrit dans une tendance de fond. D’après l’association Sécurité et Réparation Automobile (SRA), le coût global des réparations s’est envolé de 30 % entre 2021 et 2025, avec une progression de 3,3 % au troisième trimestre 2026.

L’inflation des matières premières et de la main-d’œuvre explique partiellement cette flambée tarifaire. Le principal accélérateur de coût tient en un mot : technologie. Caméras de recul, radars d’aide au stationnement, capteurs d’angle mort… Cette électronique embarquée dans les rétroviseurs ou les boucliers fait a elle seule grimper la facture.

Le moindre choc impose non seulement de remplacer des pièces plus onéreuses, mais aussi de recalibrer des systèmes complexes, allongeant d’autant le temps passé en atelier.

Reprendre la main sur la facture

D’où l’idée de générer des inspections numériques au moindre pépin. Une simple photo prise depuis un smartphone permet à l’IA de détecter les dommages et de générer l’estimation chiffrée des réparations.

Pour les entreprises l’enjeu est stratégique. « Les frais de remise en état figurent parmi les rares postes sur lesquels les gestionnaires de flottes peuvent agir rapidement et réaliser des économies », souligne Alexandre Meyer, CEO de WeProov fleet.

Efficacité et faiblesse de l’inspection numérique

Les professionnels pointent néanmoins les limites de l’inspection numérique. Une mauvaise luminosité, des reflets sur la carrosserie ou un véhicule sale, peut fausser la détection. L’IA peut ainsi confondre une trace de boue avec une rayure. D’où la nécessité d’adopter des réflexes « de photographe » avant d'appuyer sur le déclencheur.

L’intérêt du process dépasse néanmoins le simple constat d'un sinistre. Sur les véhicules partagés, rares sont les salariés à déclarer les petits sinistres. L’inspection rapide par smartphone au début et à la fin de chaque prise en main permet d’horodateur et de géolocaliser l’apparition d’un dégât. De quoi permettre de diminuer le nombre de sinistres « non identifiés » et de responsabiliser davantage les collaborateurs.

Pendant longtemps, les gestionnaires de flottes découvraient l’ampleur des dégâts au moment de restituer les véhicules en fin de LLD. Laissant le loueur dicter le montant des pénalités parfois très salé. L’inspection numérique permet au gestionnaire de parc de cibler les réparations les plus rentables prises en charge par l’assurance. Ce qui permettrait un gain de 20 % à 35 % de leurs frais de restitution.

À défaut de pouvoir faire baisser le prix des pièces, l’inspection numérique s’impose comme un réflexe de gestion pour ne plus subir la facture des réparations.