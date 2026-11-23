Elle n’a encore ni prix, ni calendrier de sortie. Pourtant, Renault a choisi d’exposer son concept cleveR insights au salon des maires et des collectivités locales (24-26 novembre) cette semaine à Paris.

Développée au sein de la Software République (alliance industrielle réunissant Renault, Dassault, Thales, Atos, STMicroelectronics et JCDecaux), cette singulière Twingo s’imagine en future vigie mobile de nos territoires.

Un tout-en-un roulant

Surmonté d’une arche technique - sorte de gros œil dont la forme rappelle le dessin des phares- la petite citadine, se veut un nouvel outil technologique pour éclairer ou plutôt « monitorer » la route.

Les caméras embarquées haute précision (vision augmentée par IA) filment l’environnement pour en repérer les anomalies visuelles comme les dégradations de chaussées ou les panneaux endommagés.

Des capteurs de qualité de l’air mesurent en temps réel le niveau de pollution atmosphérique au fil des rues empruntées. Des sondes thermiques et environnementales servent à cartographier les îlots de chaleurs. Enfin des détecteurs acoustiques enregistrent les niveaux sonores pour identifier les zones bruyantes.

L’ensemble des données, est traité par l’IA en temps réel. De quoi évaluer en live les situations critiques. Mais la voiture, n’est que la partie émergée d’une vaste architecture logicielle.

IA embarque et jumeau numérique

Les relevés captés en roulant sont automatiquement transmis sur une plateforme et croisés avec d’autres sources comme du mobilier urbain connecté, des données satellitaires ou des signalements citoyens. Ces flux devant a terme, alimenter des « jumeaux numériques » du territoire. Ces répliques numériques virtuelles permettent aux élus de simuler des scénarios d’aménagement et d’en mesurer l’impact. L’intérêt opérationnel est d’en finir avec les tournées d’inspections spécifiques. La flotte de Twingo cleveR insights collecte les données au fil de ses déplacements quotidiens.

Ce concept n’est pas qu’un exercice de style. Des essais en conditions réelles ont été menés sur le territoire de Paris-Saclay (Essonne). La voiture a circulé pour tester la cartographie dynamique de la ville en temps réel.

D'autres acteurs déjà opérationnels

Le constructeur automobile, est loin d’être un pionnier sur ce marché estimé plus d’un milliard et demi d’euros. Deux solutions sont déjà pleinement opérationnelles et déployées sur le territoire national.

Les voitures de l’entreprises néerlandaise, équipées de caméra 360°, de scanners laser LIDAR et de réseaux de géolocalisation par satellites, circulent déjà dans les rues de Paris ou les métropoles d’Orléans et du Grand Nancy.

Depuis 2017, La Poste, via sa filiale Geoptis, propose des audits de voiries et inventaires du mobilier urbain grâce à des kits modulaires amovibles (caméras et capteurs) montés sur les voitures des facteurs à la demande. La cartographie se faisant pendant la tournée de distribution de courrier.

Avec ces deux propositions, les collectivités n’ont surtout pas à investir dans des véhicules comme la Twingo concept cleveR, dont la rentabilité reste à prouver. Mais alors pourquoi Renault veut-il s’aventurer sur ce marché de niche, tout de même estimé à 1,5 milliard d’euros.

La question de l’usage et du prix

Sur le papier, la promesse a de quoi séduire les maires et directeurs techniques attendus porte de Versailles.

La Twingo multicapteurs est un outil « tout en un », aec le sérieux avantage de pouvoir répondre aux obligations de verdissement des flottes des collectivités. Celles-ci doivent intégrer 40 % de véhicules à faible émission lors du renouvellement de leur parc. Pourquoi dès lors ne pas faire une pierre deux coups avec cette auto multitâche ? D’autant que, grâce aux dotations de l'État, cette dépense considérée comme un investissement s'avère plus facile à financer que les dépenses de fonctionnement.

Reste à évaluer le coût d’usage de cet outil. Souvent échaudées par la facture des solutions de « ville intelligente », les collectivités attendent une équation économique concrète en rapport avec leurs besoins et leurs moyens.