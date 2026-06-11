Nous en parlions il y a quelques mois : en Espagne, les radars à haute technologie « Velolaser » sont utilisés depuis la fin de la précédente décennie par les forces de l’ordre pour sanctionner les excès de vitesse avec beaucoup d’efficacité (et davantage de discrétion que les contrôles mobiles classiques).

Et là-bas, ce système vient de se perfectionner. Grâce à de nouveaux logiciels d’intelligence artificielle et comme l’expliquent les journalistes des Numériques, la machine fabriquée par Invia Sistemas analyse les images qu’elle capte pour définir le type de véhicule détecté. S’il s’agit d’un camion soumis à une limitation de vitesse inférieure, par exemple, le radar le sanctionnera automatiquement en fonction de la loi s’appliquant pour lui. Ce radar utilisant un LiDAR 3D au lieu des classiques ondes radio ou faisceau laser a une portée de 200 mètres et peut suivre un grand nombre de véhicules simultanément. Il peut surtout enregistrer jusqu’à trois infractions par seconde, avec une marge d’erreur de 2 km/h.

De nouvelles infractions détectées

Même si les autorités espagnoles ne mettent en pratique pour l’instant que sa capacité de mesure de la vitesse maximale en fonction du type de véhicule, ce système peut aussi sanctionner automatiquement le non-respect des distances de sécurité, l’usage du téléphone au volant, l’absence de la ceinture sécurité et même certains comportements comme un changement de file dangereux.

Comme le rappellent les journalistes des Numériques, ces systèmes pourraient arriver très prochainement en France. Le Mesta Fusion 2 et le Compact, déjà installés dans certaines villes du pays, sont capables de détecter l’usage du téléphone au volant et le non-port de la ceinture de sécurité au passage des voitures (quelle que soit leur vitesse). Aux dernières nouvelles, ils n’ont pas encore été officiellement homologués pour effectuer ces verbalisations automatiques, bien qu’ils possèdent déjà cette capacité. On attend toujours de savoir quand cette homologation sera faite, mais la loi a déjà fixé un cadre permettant de relever ces infractions par verbalisation automatique. Sachant que la loi de finance 2025 prévoyait un budget conséquent pour moderniser la technologie des radars fixes français, l’homologation de ces nouveaux types de verbalisation n’est probablement qu’une question de mois.