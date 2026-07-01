À compter du premier juillet, plusieurs dispositions législatives entrent en vigueur, impactant de manière significative la sécurité routière, la fiscalité automobile et les conditions de circulation.

Qu’il s’agisse de la généralisation des nouvelles aides technologiques à la conduite sur les véhicules neufs, l’inflation des amendes ou du durcissement des conditions de circulation, cet été la canicule de ne sera pas la seule à vous faire suer.

Sécurité routière : l’ère du véhicule ultra-connecté

Juillet marque l’aboutissement d’un long feuilleton législatif orchestré par Bruxelles, avec l’entrée en vigueur de la phase ultime de la directive européenne GSR2 (General Safety Regulation). Celle-ci officialise le déploiement d’une nouvelle panoplie d’aides à la conduite, obligatoire sur tous les véhicules neufs mis en circulation à compter du 7.

La boîte noire généralisée. L’EDR (Event Data Recorder ou enregistreur de donnes d’accident) placé dans l’habitacle enregistre en continu les données de conduites sur une mémoire volatile de quelques secondes (30 à 50) avant de les effacer. Sauf en cas de choc, de freinage ultra-violent ou de déclenchement d’air bag. L’EDR se fige alors conservant définitivement en mémoire tous les paramètres de conduite (vitesse, freinage, trajectoire, ceinture…) quelques secondes avant et après l’incident. Un outil précieux permettant aux assureurs, et forces DDE l’ordre, d’établir avec précision les conditions de l’accident.

La surveillance de la somnolence et de la distraction. Une caméra intérieure scrute le regard du conducteur. En cas de somnolence ou d’attention portée trop longtemps sur un écran, une alerte stridente retentit.

Les feux stop adaptatifs (ESS). En cas de freinage d’urgence au-dessus de 50 km, les feux arrière se mettent à clignoter frénétiquement pour annoncer le danger au suivant, avant de passer aux feux de détresse à l’arrêt.

Le freinage automatique d’urgence (AEB) étendu au-delà des voitures, il doit désormais détecter piétons et vélos et piler de manière opportune.

Zones à faibles émissions : les métropoles sifflent la fin de la tolérance

Alors que le cadre légal des ZFE continue de faire débat après leur réhabilitation par le Conseil constitutionnel, c’est à l’étranger que le calendrier local s’accélère.

L’amende automatique devient pérenne. Chez nos voisins belges, on ne plaisant plus avec la Low Emission Zone (LEZ). Les conducteurs de Diesel Euro 5 et essence Euro 2, interdits de circuler dans le centre urbain de Bruxelles ne recevront plus d’avertissement. L’amende forfaitaire de 350 € est désormais redevable dès lors que vous avez été repéré via le réseau de caméras de lecture de plaques. Une mesure déjà appliquée dans des villes comme Anvers en autres.

Si vous souhaitez visiter une des villes concernées (Milan, Barcelone, Madrid, Rome…), pensez à l’enregistrer au préalable en ligne sous peine d’être en infraction, même si votre véhicule a le droit d’y circuler.

Taxes, amendes : le tour de vis

Aux Pays-Bas, fin de l’Eurovignette. Tous les véhicules de plus de 12 t circulant sur le réseau autoroutier et routier national (3 000 km de bitume) seront soumis à un péage électronique kilométrique. Le coût du km dépendant du poids et des émissions du véhicule.

Alcool, drogue & hausse des amendes. Le gouvernement fédéral belge augmente de 10 % les tarifs de ses amendes. Celle-ci passe de 68 € à 74 € pour un léger excès de vitesse, jusqu’à 200 € pour utilisation de téléphone en conduisant. Les amendes pour alcoolémie augmentent également, de 116 € (0,22 mg/l d’air expiré) à 636 € (0,50 mg/l). Pour lutter contre l’utilisation de stupéfiants au volant, le royaume ajoute la Kétamine (stimulant hallucinogène) à la liste des substances qui influent sur la capacité de conduite. La conduite sous stupéfiant est répréhensible d’une amende de 1 600 € à 16 000 €, assortie d’une déchéance du droit de conduire de 8 jours à 5 ans.

Le paquet Mobilité pour les fourgonnettes

Tous les véhicules utilitaires légers de plus de 2,5 t effectuant du cabotage ou du transport international doivent obligatoirement être équipés d’un tachygraphe intelligent de nouvelle.

Cet été, que vous choisissiez le grand ruban autoroutier français ou la relative douceur d’un city trip à travers l’Europe, le voyage estival requiert une discipline de fer pour que le plaisir de l’évasion ne se termine pas dans une froide litanie de contraventions.