Les policiers ont-ils profité de l’éclipse pour verbaliser tout le monde ?

Si vous avez décidé de suivre l’éclipse de soleil qui a eu lieu ce mercredi 12 août, vous avez certainement constaté que vous étiez très loin d’être seul : les Français et tous les habitants des autres pays concernés par ce phénomène très rare semblent s’être massivement déplacés pour la contempler. On les comprend car il s’agit là d’un phénomène exceptionnel, la précédente éclipse d’une intensité similaire (et même supérieure) datant du 11 août 1999.

Cette éclipse a provoqué des embouteillages parfois impressionnants dans les heures qui ont précédé et suivi l’éclipse. A Marseille, par exemple, tout le bord de mer était totalement saturé à partir de la fin de l’après-midi. Tout le monde semblait rechercher le lieu idéal pour suivre l’éclipse. Les forces de l’ordre ont dû se mettre en place en certains endroits pour surveiller les afflux de piétons au milieu de la circulation côtière.

Une police parfois peu tolérante

Outre les risques d’accidents liés à cette intensification inhabituelle de la circulation (on reporte par exemple un conducteur ayant fauché 7 piétons en Allemagne sans qu’on sache avec certitude ce qui a provoqué l’accident comme le rapportent les journalistes de l’Alsace), il y avait aussi un risque lié à d’éventuelles distractions.

Mais comme cela a été écrit sur les réseaux sociaux, certains spectateurs de l’éclipse s’étant déplacé en voiture ont aussi eu de mauvaises surprises avec la police. Sur le Col de Vence, par exemple, des policiers auraient remonté toute la file d’un millier de voitures stationnées le long de la route de façon irrégulière avec à la clé, une amende de 135€ pour chaque véhicule verbalisé. « 3 voitures de la police municipale de Coursegoules qui remontent la route et photographient méthodiquement les plaques de chaque voiture stationnée sur le bas-côté pour les verbaliser. 1.000 voitures, 135€ chaque… Félicitations, le budget municipal se porte plutôt bien », peut-on lire par exemple sur Facebook.

Le commissariat confirme

Comme nous l’avions vérifié auprès du commissariat de Vence et comme le rapportent aussi les journalistes de Nice Matin, les verbalisations ont bien eu lieu sur le Col de Vence dans la soirée de mercredi. La circulation sur place était d’ailleurs devenue totalement ingérable à cause de l’afflux des spectateurs venus en voitures. Et c’est davantage ce critère, dans le cas présent, qui a motivé les policiers à intervenir.

N'hésitez pas à nous rapporter d'autres verbalisations de ce genre réalisées hier en marge de cette fameuse éclipse.