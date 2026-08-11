Pourquoi les Allemands estiment que le BMW X1 est la meilleure voiture pour les personnes âgées

Peut-on encore rouler en voiture de sport passé un certain âge ? Certes, c’est quand même assez bien connu : quand on commence à prendre des années, il devient moins facile de s’installer à bord d’une sportive aussi basse que la Mazda MX-5 ou une Porsche 911.

Le fait de ne pas avoir à « descendre » dans une voiture pour s’y installer fait d’ailleurs partie des raisons de l’essor des SUV depuis la fin des années 90, appréciés de tous pour leur position de conduite élevée. Cette « qualité » n’est d’ailleurs pas appréciée que par les automobilistes âgés, même si elle est également associée à une impression de « sécurité » qui ne se vérifie pas forcément dans les faits.

Le BMW X1, meilleure voiture pour les conducteurs âgés d’après l’ADAC

L’ADAC (Allgemeiner Deutscher Automobil-Club), cet organisme responsable en Allemagne de la sécurité routière et de la plupart des normes, s’est penché sur cette question des automobiles pour les seniors.

L’organisme a étudié de près la plupart des voitures du marché et définit des critères précis pour imaginer les meilleures autos pour les automobilistes commençant à prendre de l’âge. Ces critères concernent la taille de la voiture (qui ne doit pas dépasser les 4,5 mètres pour rester facile à garer), la hauteur générale (de plus de 1,5 mètre), la hauteur d’assise (d’au moins 47 centimètres), la hauteur du seuil de chargement qui ne doit pas dépasser les 78 centimètres, la visibilité périphérique ou encore le score au test ADAC pour la facilité d’utilisation. D’après cette étude, la meilleure voiture pour les seniors serait le BMW X1, ce SUV compact de la marque à l’hélice rival des Mercedes GLA et autres Audi Q3.

Le Citroën Berlingo n’est pas loin

Le Bmw X1 devance ainsi des ludospaces comme le Citroën Berlingo mais aussi d’autres crossovers très compacts comme le Ford Puma. Le Ford Tourneo Courier, le Hyundai Kona, le Lexus LBX, le Mercedes Classe B, le Mini Countryman, le Mitsubishi ASX ou encore le Nissan Juke figurent aussi parmi les modèles indiqués.

A noter qu’on ne trouve aucune voiture « traditionnelle » dans le classement de l’ADAC (pas de compacte ni de berline), mais uniquement des ludospaces et des crossovers. Il y a aussi un cabriolet pour ceux qui veulent profiter de la vie au grand air : le Volkswagen T-Roc Cabriolet.

Mais aller sur ses vieux jours en ludospace ou en SUV plutôt que de les vivre intensément dans une voiture de sport en stimulant ses capacités cognitives, n’est-ce pas là une forme de renoncement ? Vous avez deux heures.