Renault et les USA, c’est une longue histoire, vieille de plus de cent ans. Au début des années 20, l’énorme 40 CV y a connu son petit succès, puis dans les années 50, c’est la Dauphine qui a été à deux doigts de faire un carton. Une logistique défaillante, notamment, l’en empêchera, toutefois, Renault continuera à exporter chez l’Oncle Sam ses modèles, dont la R12 et la R16. Les ventes resteront modestes, mais un rapprochement avec un acteur local changera la donne.

En 1978, Renault s’associe une seconde fois avec AMC (la première fut pour ramener la Rambler en France), qui dispose sur place d’usines (notamment à Kenosha, dans le Wisconsin), et d’un réseau de distribution. Cela coûte cher : rachat de 5 % d'AMC en 1979 puis injection de 135 millions de dollars sous forme de prêt, avant une prise de contrôle en 1980.

Le constructeur américain exsangue s'offre un peu d'air, et diffuse la R5, appelée Le Car sur place, puis des R18 et des Fuego. Ces modèles sont fabriqués en France puis exportés, ce qui ne sera pas le cas du suivant, porteur de grandes ambitions. En 1981, la R9 est dévoilée en France, et se signale par une carrosserie à trois volumes, très inhabituelle sur le segment des compactes.

Brillamment conçue, elle est élue en Europe Voiture de l’année 1982, juste avant de faire son apparition aux USA, ce qui éclaire son parti pris esthétique. Elle n’y est pas exportée, elle y est fabriquée, une première pour Renault, qui a dépêché sur place quelques-uns de ses meilleurs ingénieurs, dont François Castaing, ex-patron de son écurie de F1.

Avec les locaux, ils adaptent la R9 qui est judicieusement renommée Alliance. Gros boucliers peints, calandre à quatre petits projecteurs, décoration un peu clinquante, elle a fière allure. La presse accueille très bien l’Alliance, qui est élue Voiture de l’année 1983 par le très influent magazine Motor Trend.

Sa tenue de route, son confort, son habitabilité et surtout son économie d’usage sont très appréciés. Oui, au pays des gros 4x4 à moteur V8 ! Car à l’époque, les Etats-Unis, frappés par la crise du pétrole de 1979, sont en récession, et plébiscitent les petites voitures frugales, les Econobox comme ils les appellent. Si elle est jugée un peu lente (son 1,4 l Cléon à injection s’en tient à 55 ch), l’Alliance, proposée en deux carrosseries (2 et 4 portes) et deux finition (L ou DL) dépasse tous ses objectifs de vente en 1983 avec 156 200 unités. C’est la bonne voiture au bon moment.

AMC, qui en fabrique la coque et la carrosserie (les moteurs viennent de France), dispose enfin d’une voiture qui fait tourner son usine de Kenosha à plein, et Renault connaît enfin le succès outre-Atlantique. En 1983, c’est la R11, renommée Encore, qui suit l’Alliance à Kenosha, avec des ventes moindres, le hayon n’étant guère apprécié aux USA. Néanmoins, 20 200 unités sont produites la première année. Seulement…

L’économie repart chez l'Oncle Sam, où la clientèle commence à refaire les yeux doux à des voitures plus grandes que l’Alliance, et les ventes d’Alliance baissent à 124 700 exemplaires en 1984. Mais l’Encore grimpe à 69 100 unités, pour un total de 193 800, le record pour Renault aux US.José Dedeurwaerder, placé par constructeur français, prend les commandes d'AMC, qui annonce en février 1985 ses premiers bénéfices depuis 1979.

Cette année-là, le moteur F s’installe sous le capot du duo (75 ch contre 82 en France à cause de la dépollution), alors que l’Alliance se décline en un très joli cabriolet. Las ! Les ventes baissent de plus de 40 % (total de 117 700), des problèmes de qualité (plus que de fiabilité) affectant les Alliance/Encore, qui ont fort à faire contre la très populaire Nissan Sentra.

Très vite, AMC se remet à perdre de l'agent, Renault en injecte encore, mais en vain. La chute se poursuit en 1986 (68 100 autos produites), faute d’évolutions probantes : ni AMC ni Renault, en proie à d’énormes difficultés financières, n’ont les ressources pour perfectionner les deux compactes. Pire, fin 1986, Georges Besse, patron de Renault, est assassiné par les terroristes d’extrême-gauche d’Action Directe.

Il y a le feu à la Régie qui, exsangue, doit absolument récupérer des fonds pour contrer son déficit abyssal. En 1987, alors même que l’Alliance se décline en une version sportive GTA, dotée du bloc F porté à près de 2 l (le F3R) et 95 ch, Renault revend ses activités américaines à Chrysler. Celui-ci est bien content de récupérer non seulement des usines (dont celle de Kenosha, modernisée par le losange à grands frais), mais aussi une perle, Jeep.

Evidemment, il se débarrasse rapidement des Alliance/Encore. Celles-ci, encore fabriquées à 37 400 unités, auraient dû bénéficier du restylage annoncé par la GTA, mais le projet est tué dans l’œuf. Au total, ce sont quelque 617 500 exemplaires des Alliance/Encore qui auront été fabriqués aux USA (et également écoulés au Canada), un chiffre tout sauf ridicule.

Qu’a-t-il manqué pour transformer cette réussite honorable en succès sur le long terme ? Peut-être un peu de qualité de fabrication, sûrement de l’argent, beaucoup d'argent, pour développer nettement plus la gamme, et s’adapter davantage à un marché très difficile. En proposant par exemple une version vraiment sportive pour attirer les jeunes.

Mais Renault en avait déjà dépensé énormément, notamment pour un futur haut de gamme, la Premier. L’Etat français, alors propriétaire de Renault, ne pouvait non plus cracher au bassinet, s’étant engagé dans une « politique de rigueur » pour juguler son déficit dès 1984. Chrysler s’est débarrassé des compactes mais a conservé la Premier, une R21 agrandie dont la plate-forme inspirera bien des modèles. Quant à Renault, le constructeur n'a plus mis directement un pneu aux US depuis. Losange échaudé craint l'eau froide.