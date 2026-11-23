Jusqu’à présent, l’obtention de l’écoscore repose essentiellement sur l’analyse carbone du véhicule tout au long de son cycle de fabrication et d’acheminement.

L’article 28 du PLF pour 2027, change de paradigme en y ajoutant la notion de contribution à la résilience de l’industrie européenne. Une nouvelle règle synonyme de profonde modification des critères concernant le score environnemental.

Du carbone à la « résilience industrielle »

Dans le code des impositions sur les biens et services, la notion de voitures « à faible empreinte carbone » est remplacé par celle de véhicules « durables et résilients ».

Concrètement la France aligne sa fiscalité sur le règlement européen Net Zero Industry Act (NZIA) qui permet de pénaliser les technologies dont la chaîne d’approvisionnement dépend à plus de 50 % d’un seul pays hors de l’Union Européenne.

La formule juridique vise ici expressément les batteries, dont la moitié du marché européen provient de Chine. Avec cette réforme, assembler un véhicule électrique dans une usine européenne ne suffira donc plus à garantir son éligibilité à l’écosocre. L’origine des cellules de batteries deviendra un critère discriminant, dont les pondérations exactes seront fixées par décret après l’adoption du budget.

L’impact financier pour les flottes

Pour les entreprises, l’enjeu des débats sénatoriaux dépasse le cadre de la politique industrielle. L’écosocre est devenu la clé de voûte d’importants mécanismes financiers.

Seules les Voitures particulières éligibles au score environnemental bénéficient d’une bonification dans le décompte des quotas de renouvellement de flottes. La sortie d’un modèle de la liste va demander des ajustements. D’autant qu’à partir du 1er janvier les entreprises vont devoir compter avec la majoration du calcul de la Taxe annuelle incitative (TAI). Les grandes flottes vont devoir respecter un quota de 25 % de véhicules propres dans le renouvellement de leurs flottes sous peine d’une pénalité de 5 000 € par véhicule manquant.

Depuis la suppression du bonus écologique pour les personnes morales, les primes CEE constituent la principale aide directe à l’acquisition ou la location longue durée de modèles électriques (VP/VUL). Enfin, pour les véhicules de fonction, l’écosocre conditionne l’abattement de 70 % sur le calcul de l’avantage en nature, dans la limite d’un plafond de 4 641,60 € par an.

L’attentisme contraint

À cinq semaines de 2027 cette incertitude réglementaire place les gestionnaires de flottes dans une impasse opérationnelle. Sans connaître la future liste des modèles « durables et résilients », ni la pondération exacte liée à l’origine de la batterie, il est aujourd’hui périlleux d’anticiper les futurs renouvellements automobiles.