Écoscore : Le retour en grâce fiscal des grands véhicules électriques d’entreprise
La modification de l’Écoscore marque un tournant pour les flottes automobiles. En créant une troisième catégorie de véhicules, le législateur redonne de l’air aux grands modèles familiaux électriques. De quoi élargir le choix de grands modèles statutaires comme voiture de fonction ?
Le mode de calcul de l’écoscore évolue. Une nouvelle catégorie 1 est spécifiquement créée pour les véhicules électriques de 7 places ou plus, avec 700 litres de coffre ou disposant d’une autonomie supérieure à 380 km WLTP.
Pour les entreprises, cette ouverture représente une opportunité de concilier l’attractivité sociale et l’optimisation fiscale grâce au maintien de l’abattement de 70 % sur l’avantage en nature de tels véhicules.
Le déblocage de l’attractivité RH
Grâce au nouveau barème de l'ADEME, plusieurs modèles à forte habilité deviennent éligibles à l’écoscore. Les entreprises peuvent désormais intégrer de grands SUV premium et des grandes routières dans leurs car policies.
Le nouveau mode de calcul permet d’ouvrir la liste officielle à des véhicules répondants aux besoins statutaires et pratiques des cadres et de leurs familles.
Un bouclier fiscal
L’impact financier de cette mise à jour technique est immédiat pour le TCO des entreprises mais aussi la fiche de paie du salarié. L’obtention de l’écoscore, multiplie la base de calcul de l’avantage en nature par trois. Pour un modèle d’une valeur de 47 000 €, le coût annuel brut retenu sur la feuille de paie du salarié passe ainsi de 7 050 € à 2 408 €.
Ces grands véhicules sont également intégrés dans le décompte réglementaire des obligations de verdissements des grands comptes. Une petite goutte d’eau dans la transition énergétique des flottes, valorisante dans le bilan RSE.
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