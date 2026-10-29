Vous venez à peine de comprendre comment fonctionne l’éco score ? Et si l’auto que vous convoitez est éligible au bonus ou au leasing social ? Il va falloir tout reprendre à zéro ou presque puisque, depuis le 24 octobre, son calcul est revu et corrigé.

L’éco score c’est ce calcul qui permet à une voiture d’obtenir une note sur 80, et si elle dépasse 60, à elle les bonus, leasing et autres avantages fiscaux.

Bienvenue aux grandes familiales

Ce score mesure l’empreinte de l’auto, depuis l’origine de ses pièces et batteries, jusqu’à la distance du voyage qu’elle a effectué jusqu’en France. Si la note obtenue est supérieure à 60, bravo, elle est considérée comme propre et européenne.

Jusqu’ici, le législateur distinguait deux catégories : les citadines et les familiales. Mais il vient d’en intégrer un nouveau : les grandes familiales qui disposent de 7 places, d’un coffre d’au moins 700 l et d’une autonomie qui dépasse les 380 km.

Bienvenue donc au Volkswagen ID Buzz, et au Mercedes GLB notamment. Des versions qui, jusqu’ici passaient au travers de la raquette environnementale.

Une bonne action donc, sauf que, histoire de récupérer les kilos de carbone perdus en raison de cet élargissement, le gouvernement a durci les règles pour la catégorie des autos familiales à cinq places. Et quelques modèles en subissent les conséquences, comme le Mazda MX30 qui quitte l’aventure et le Hyundai Inster qui voit plusieurs versions recalées. La Lancia Gamma, toute nouvelle, a elle aussi été reçue à l’examen.

Le Mazda MX30 quitte l’aventure

Reste que, en raison de l’usine à gaz que constituent les différents calculs de cet éco-score, certaines versions de toutes les autos a priori éligibles ne le sont pas, et vice versa. Il est donc recommandé de vérifier que celui que l’on convoite figure dans la liste officielle.

En tout état de cause, malgré la publication de ce nouveau calcul au Journal officiel du 24 octobre, il n’entrera en vigueur que le 24 novembre. Mais les commandes signées à partir de la date de publication au JO, feront foi, et en bénéficieront si elles sont livrées plus tard.