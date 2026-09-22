Et maintenant, voici la Mazda MX-5 façon Corvette C1

Chez Mitsuoka, transformer une Mazda MX-5 en Corvette des années 50 semble être devenu une tradition. Après la Rock Star inspirée de la C2, le petit préparateur japonais dévoile la LA1 : un roadster qui emprunte cette fois les traits de la première génération de l’Américaine.

Sous sa carrosserie entièrement revisitée se cache une MX-5 ND. La face avant adopte quatre phares ronds, une calandre chromée et un capot ventilé. Les flancs reprennent les célèbres ouïes de la Corvette C1, tandis que la poupe allongée accueille des feux intégrés aux ailes et un pare-chocs rétro. Seuls les portières, le pare-brise et la capote trahissent véritablement ses origines nippones.

Pas de V8 à l’horizon

Mitsuoka garde encore le silence sur la mécanique. Au Japon, la Mazda propose deux blocs quatre cylindres atmosphériques de 1,5 litres et 2,0 litres développant respectivement 132 chevaux et 184 chevaux. De quoi retrouver les sensations d’un petit roadster plutôt que celles d’une Corvette à V8. Présentation officielle prévue le 26 novembre, avec une production probablement limitée au marché japonais. Le tarif -probablement salé- reste inconnu.