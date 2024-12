La fête des 35 ans de la Mazda MX-5 à Rétromobile 2025

Alors que les roadsters anglais n’existent désormais plus qu’en version 100% électrique et appartiennent désormais à des groupes chinois, c’est désormais Mazda qui entretient le plaisir de conduire avec ces autos si particulières. Combinant comme les vieilles MG et autres Triumph un châssis léger avec une transmission aux roues arrière, la Mazda MX-5 a la bonne idée de disposer d’une mécanique fiable. Et elle fête déjà ses 35 ans d’existence !

Le petit roadster japonais sera justement à l’honneur du prochain salon Rétromobile 2025. Pour l’occasion, le constructeur d’Hiroshima amènera un exemplaire de chaque génération comme il le détaille dans son communiqué officiel :

"Les visiteurs du salon auront le plaisir de découvrir sur le stand Mazda les véhicules suivants :



Mazda MX-5 NA de 1995

Moteur 1,6l de 90 chevaux, boite manuelle 5 rapports, couleur Yellow Sunracer



Mazda MX-5 NB de 2000

Série spéciale Miracle Edition

Moteur 1,6l de 110 chevaux, boite manuelle 5 rapports, couleur Bordeaux métallisé



Mazda MX-5 NB coupé de 2003, numéroté 9 (réservé au marché japonais)

Moteur 1,8l de 160 chevaux, boite manuelle 6 rapports, couleur Rouge



Mazda MX-5 NC Superlight Version de 2009

Moteur 1,8l de 126 chevaux, boite manuelle 5 rapports



Mazda MX-5 ND Roadster 2024

Moteur 2,0l de 184 chevaux, boite manuelle 6 rapports, Finition Kazari, couleur Deep Crystal Blue".

En attendant la prochaine ?

L’actuelle MX-5 de quatrième génération va actuellement sur ses vieux jours. Et pour l’instant, on ignore ce que prévoit la marque pour le futur de son modèle. Conservera-t-elle une mécanique atmosphérique ? Elle utilisera probablement la technologie Skyactiv-Z à combustion « lambda one », qui ne devrait pas être prête avant 2027.