Mazda veut encore sauver le moteur à essence

Si Mazda propose désormais des voitures électriques comme les autres constructeurs, la marque japonaise reste très attachée à ses moteurs essence qui représentent toujours l’immense majorité des commandes de ses voitures dans le monde. L’enseigne fait d’ailleurs office d’exception sur le marché automobile, elle qui parvient encore à conserver beaucoup de moteurs essence atmosphériques à l'heure du « tout turbo ».

Mazda introduit régulièrement des technologies originales sur ses moteurs à essence. Après le Skyactiv-G atmosphérique qui continue d’exister sous le capot de ses modèles et le Skyactiv-X utilisant des taux de compressions énormes (avec un système de suralimentation par compresseur), la marque prépare cette fois le Skyactiv-Z. Destiné à remplacer ces deux autres types de moteurs, le Skyactiv-Z arrivera sous le capot des Mazda pour la première fois en 2027.

Méthode de combustion « lambda one »

Mazda ne donne pas encore de détails techniques au sujet de cette technologie Skyactiv-Z, mais on sait qu’elle utilisera le principe de la combustion « lambda one », censée améliorer au maximum la qualité du fonctionnement d’un moteur thermique à pistons et son efficience. Ces moteurs seront compatibles à la fois avec les normes Euro7 et EPA Tier 4 américaines. C’est aussi ce moteur qu’on pourrait retrouver sous le capot de la future MX-5 sportive, en plus des modèles de la gamme « classique » de Mazda. En espérant qu’il offre une bonne dose de caractère, lui qui sera très probablement suralimenté. Dans le même temps, d'ailleurs, Mazda pourrait sérieusement se remettre au moteur rotatif.