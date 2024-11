Mazda va-t-il vraiment oser relancer un coupé à moteur rotatif ?

Mazda joue-t-il les retors avec le rotor ? Ce moteur à piston rotatif apparu dans les années 50, puis condamné par le choc pétrolier de 1973, a connu une carrière plus que timide. Mazda a été le deuxième constructeur à l’utiliser sous le capot de la Cosmo Sport 110S à la fin des années 60 et l’utilise toujours sur le SUV MX-30 R-EV. Il a aussi animé les coupés sportifs tels que les Rx-7 et RX-8. Les normes de pollution et le déploiement de l’électrification devraient condamner ce type de moteur, et pourtant…

Il y a un an, Mazda présentait au Salon de Tokyo un séduisant coupé rappelant la RX-7 (FD3S) commercialisée entre 1991 et 2002, l’Iconic SP. Elle deviendra réalité puisque le patron du design, Masahi Nakayama, l’a confirmé : « Ce concept n’est pas un show-car vide. Il a été conçu avec la réelle intention d’en faire un modèle de production dans un avenir pas si lointain. »

Plus encourageant encore, un des dirigeants a précisé que le concept a été prévu dès le départ pour une éventuelle commercialisation : « Dans le processus de développement, tout, depuis la disposition des portes et des pneus, jusqu’à la longueur de la voiture, la position des occupants et la visibilité a été méticuleusement étudiée avant d’atteindre les spécifications finales. »

Encore en développement, mais bientôt condamné chez nous

Cette Iconic SP est donnée pour 370 ch, une cavalerie respectable qui ne sera pas développée par le moteur rotatif. Ce dernier servira de prolongateur d’autonomie, comme c’est le cas pour le MX-30 R-EV. Les plus grands défenseurs des rotors ne seront certainement pas convaincus… La marque évoque également la possibilité de faire fonctionner ce moteur avec du carburant synthétique, voire de l’hydrogène.

Doté de lignes douces et pures rappelant quelque peu le bio-design des années 90, et d’un gabarit, espérons-le compact (4,18 m de long pour le concept), ce coupé sportif Mazda ne pourra que donner le sourire aux passionnées d’automobiles. Seulement, la firme doit se dépêcher puisque son coupé sera interdit de vente en Europe dans onze petites années.