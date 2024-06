Une icône qui tente de faire de la résistance et des cabriolets plus vraiment dans l'air du temps

Pour ces 50 printemps, la Golf s'offre un coup de bistouri électronique

Cinq décennies qu'elle occupe les routes d'Europe, mais après avoir été la reine des ventes sur le vieux continent, son succès décline. C'est que la quinqua se voit talonner par des SUV plus jeunes qu'elle, qui n'est qu'une compacte comme on en fabriquait avant. Alors, pour son anniversaire, la Volkswagen Golf de huitième génération s'offre un lifting qui concerne surtout son intérieur ou deux nouveaux écrans, et un nouveau système multimédia apparaissent, pour faire comme les jeunes.

Retrouvez en détail l'essai de la nouvelle Golf.

Des cabriolets, ou ce qu'il en reste

Rouler cheveux au vent n'est plus vraiment dans l'air du temps. L'offre disparaît chez les constructeurs généralistes et se raréfie même au rayon premium. Alors, à l'approche de l'été, Caradisiac a fait le point, et recensé les survivants au catalogue des marques pour les acquérir neufs, tout en livrant de nombreuses pistes pour se les offrir d'occasion. Mais pour ne pas désespérer tout à fait les amateurs de bourrasques, Bmw vient même de restyler sa Série 4 cabriolet.

Retrouvez l'intégralité du dossier cabriolets

Le Peugeot e-5008 presque seul au monde

Si le Peugeot e-3008 se voyait pénaliser pour son manque de dynamisme, cet effet semble s'estomper en ce qui concerne son grand frère rallongé, l'e-5008. Ses 7 places et sa vocation plus familiale font oublier ce défaut. Du coup, ce sont ses qualités d'habitabilité, de modularité et sa belle présentation qui ont frappé Olivier Pagès qui l'a testé cette semaine. Et surtout, le nouveau grand SUV français n'aura pas trop à lutter contre une concurrence plutôt rare.

Abonnez-vous à la newsletter de Caradisiac Recevez toute l’actualité automobile J’accepte de recevoir les offres partenaires S'inscrire L’adresse email, renseignée dans ce formulaire, est traitée par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement. Cette donnée est utilisée pour vous adresser des informations sur nos offres, actualités et évènements (newsletters, alertes, invitations et autres publications). Si vous l’avez accepté, cette donnée sera transmise à nos partenaires, en tant que responsables de traitement, pour vous permettre de recevoir leur communication par voie électronique. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL). Vous pouvez également retirer à tout moment votre consentement au traitement de vos données. Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : www.caradisiac.com/general/confidentialite/ × Abonnement à la Newsletter

Retrouvez tous les détails de l'essai du Peugeot e-5008.

Stellantis et la limite de la chasse aux coûts

Trop d'économies tuent l'économie ? La chasse aux coûts pourrait en tout cas nuire à l'image, et donc au chiffre d'affaires, des marques du groupe Stellantis si ses dirigeants n'y prennent garde. Les ventes des autos de la galaxie de 14 marques sont en baisse en Europe comme aux États-Unis et les soucis de qualité s'accumulent. Les coûts de développements resserrés en seraient-ils la cause ? Toujours est-il que, selon la directrice financière du groupe, le développement d'un nouveau modèle ne coûte "que" 905 millions d'euros chez Stellantis, alors qu'il atteint 2,5 milliards chez les autres constructeurs.

Retrouvez les détails de cette réduction des coûts.