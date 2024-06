Cabriolets - Quels modèles choisir en neuf et en occasion ?

Sale temps pour les cabriolets : non seulement l'astre solaire peine à traverser les nuages, mais les constructeurs délaissent en grande partie ce segment, pourtant synonyme de plaisir. Rappelez-vous : dans les années 1990, les découvrables de tous poils faisaient partie du paysage, y compris dans les contrées froides et pluvieuses.

Le début du millénaire avait même vu débarquer des modèles plus polyvalents que jamais avec la démocratisation du toit rigide escamotable, bien plus apte à affronter les aléas du climat et… les vandales ! Ainsi se souvient-on, pêle-mêle, des Peugeot 206 CC et 307 du même acabit, qui ont par la suite été remplacés par les descendantes à l'unité suivante, les Renault Mégane 2 et 3 "coupé cabriolet", la Volkswagen EOS ou encore les Ford Focus CC, Opel Tigra Twintop et Astra du même nom.

Sauf que l'avènement des véhicules pratiques et familiaux a progressivement eu raison de ces véhicules plaisir, roadsters deux places inclus, en particulier du côté des marques généralistes, Mazda MX-5 exceptée (plus d'un million d'exemplaires vendus depuis le lancement en 1989 !).

Des SUV découvrables peu plébiscités…

Certains constructeurs ont bien essayé de transposer le concept aux SUV, en particulier Land Rover avec le Range Rover Evoque, ou plus récemment le Volkswagen avec le T-Roc, toujours produit (pour combien de temps encore ?). L'offre générale s'amenuisant, y compris chez les prémiums (Audi n'en produit plus du tout depuis l'arrêt de l'A5 et du TT en mars !), pas évident pour les amateurs de balades cheveux au vent de trouver chaussure à leur pied. Pourvu que cela change…

En attendant que les marques réinvestissent à nouveau le créneau (MG prépare déjà son roadster Cyberster 100 % électrique), chaussez un couvre-chef, des lunettes noires et étalez la crème solaire : pour ce premier jour de l'été, Caradisiac vous a concocté un dossier spécial découvrables, dans lequel vous trouverez un essai longue distance (Paris-Biarritz), en vidéo S.V.P, de la nouvelle BMW Série 4 Cabriolet restylée, motorisée par un moteur turbo essence 20i, puis des guides d'achat en neuf, et surtout en occasion où les offres pullulent.