Mazda n’aura plus honte de la vitesse de charge sa berline électrique 6e

La Mazda 6e est une grosse berline électrique boxant dans la catégorie des Volkswagen ID.7 et autres concurrentes des marques premium (mais aussi des constructeurs chinois), gênée depuis sa sortie par un gros problème : disponible avec deux tailles de batteries, elle dispose d’accumulateurs de type NMC d’une capacité de 80 kWh dans sa version haut de gamme. Certes, ces derniers offrent une autonomie maximale correcte de 552 kilomètres. Mais ils sont bridés à 90 kW en puissance de charge maximale en courant continu, imposant d’attendre 47 minutes pour passer de 10 à 80 % !

Heureusement, le constructeur japonais corrige enfin cette erreur. La 6e millésime 2027 adopte en effet de nouveaux accumulateurs de type LFP d’une capacité de 78 kWh, les mêmes que ceux du nouveau SUV CX-6e. Non seulement cette batterie revendique une autonomie maximale WLTP de 560 kilomètres, mais elle fait aussi monter la puissance maximale de charge en courant continu à 200 kW. Toujours rien d’impressionnant pour ce système à 400 volts à l’heure où des berlines comme la Xpeng P7 + peuvent compter sur des circuits à 800 volts beaucoup plus rapides, mais le temps du 10-80 % descend au moins à 24 minutes ce qui n’a plus rien de ridicule.

Quelques autres améliorations

La Mazda 6e grimpe aussi à 258 chevaux au lieu de 245 précédemment et revoit sa cartographie mécanique ainsi que ses réglages de suspensions. Elle améliore aussi son équipement intérieur, son interface numérique et ses aides à la conduite.

Pour l’instant, elle n’est disponible à la commande qu’en Allemagne mais devrait bientôt arriver chez nous en France. Le modèle actuel démarre chez nous à 42 900€ avec une remise immédiate de 6 000€ (soit 36 500€ en combinant aussi la prime CEE de 400€) et cette version améliorée devra conserver une addition raisonnable : sa fabrication chinoise l’empêche de bénéficier du bonus écologique français contrairement à la Volkswagen ID.7.