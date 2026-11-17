Véhicules d'entreprise : Pourquoi les gestionnaires ne parviennent pas à maîtriser le budget de leur flotte ?
Malgré l’importance stratégique de la maîtrise budgétaire, une écrasante majorité d’entreprises peinent à évaluer précisément le coût total de possession de leur parc auto. La volatilité des prix et les pannes imprévues transforment la gestion des goûts en casse-tête
Si 69 % des responsables de flottes affirment être capables d’estimer avec précision le coût total de possession (TCO) de leurs véhicules, la réalité de terrain paraît plus nuancée.
77 % des gestionnaires admettent que certains coûts demeurent incontrôlables, et 86 % avouent naviguer à vue, privés d’une vision globale et exhaustive de leurs dépenses. Un paradoxe que révèle Geotab, le spécialiste mondial de la télématique,
Quand l’expansion complexifie l’équation
L’enquête1 met en lumière un clivage saisissant entre les structures. Au sein des petites flottes (moins de 10 véhicules) 83 % des gestionnaires se disent confiants dans leurs calculs. Le taux de certitude chute à 60 % dès que le parc dépasse les 50 véhicules.
Cet écart s’explique mécaniquement. La croissance d’une flotte multiplie le volume de données, la diversité des usages, ou encore le nombre d’interventions. Ce qui rend le pilotage financier plus ardu
Réparations surprises et prix à la pompe
Pour 72 % des personnes interrogées, les réparations inattendues trônent en-tête des dépenses les plus difficiles à anticiper. Elles devancent de peu la volatilité des prix de l’énergie (69 %), un chiffre qui grimpe à 80 % dans le secteur sous tension du transport et de la logistique.
L’immobilisation des véhicules a des répercussions immédiates et coûteuses. Près d’une entreprise sur trois (33 %) perd au moins trois jours d’activité à chaque incident, une paralysie qui frappe 44 % des très grandes entreprises. Plus globalement, 43 % des flottes de plus de 10 véhicules cumulent plus de 10 jours d’immobilisation annuelle au garage, contre seulement 21 % des plus petites structures.
Le comportement au volant un levier sous-exploité
Face à l’envolée des coûts, un levier pourtant facile à mettre en place pour faire baisser la facture, semble encore trop peu exploité. Seuls 38 % des gestionnaires analysent le comportement de leurs conducteurs (25 % des petites flottes, 53 % des grandes). Les dépenses liées à l’humain constituent une zone d’ombre pour 68 % des grandes entreprises.
Pourtant l’écoconduite offre un cercle vertueux : baisse des factures énergie, réduction de l’usure véhicules et chute de la sinistralité entraînant une baisse de la facture réparation et des primes d’assurance.
« Si les gestionnaires de flottes disposent aujourd’hui de toujours plus de données, cette enquête révèle que la visibilité sur le coût réel d’exploitation reste encore fragmentée » résume François Denis, Associate vice-président EMEA chez Geotab.
1 : enquête Geotab/Odoxa auprès de 310 gestionnaires de flottes
Déposer un commentaire
Alerte de modération
Les données que vous renseignez dans ce formulaire sont traitées par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement.
Les données obligatoires sont celles signalées par un astérisque dans ce formulaire.
Ces données sont utilisées à des fins de :
Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduite une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL).
Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : Politique de confidentialité
Alerte de modération