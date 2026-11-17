Si 69 % des responsables de flottes affirment être capables d’estimer avec précision le coût total de possession (TCO) de leurs véhicules, la réalité de terrain paraît plus nuancée.

77 % des gestionnaires admettent que certains coûts demeurent incontrôlables, et 86 % avouent naviguer à vue, privés d’une vision globale et exhaustive de leurs dépenses. Un paradoxe que révèle Geotab, le spécialiste mondial de la télématique,

L’enquête1 met en lumière un clivage saisissant entre les structures. Au sein des petites flottes (moins de 10 véhicules) 83 % des gestionnaires se disent confiants dans leurs calculs. Le taux de certitude chute à 60 % dès que le parc dépasse les 50 véhicules.

Cet écart s’explique mécaniquement. La croissance d’une flotte multiplie le volume de données, la diversité des usages, ou encore le nombre d’interventions. Ce qui rend le pilotage financier plus ardu

Pour 72 % des personnes interrogées, les réparations inattendues trônent en-tête des dépenses les plus difficiles à anticiper. Elles devancent de peu la volatilité des prix de l’énergie (69 %), un chiffre qui grimpe à 80 % dans le secteur sous tension du transport et de la logistique.

L’immobilisation des véhicules a des répercussions immédiates et coûteuses. Près d’une entreprise sur trois (33 %) perd au moins trois jours d’activité à chaque incident, une paralysie qui frappe 44 % des très grandes entreprises. Plus globalement, 43 % des flottes de plus de 10 véhicules cumulent plus de 10 jours d’immobilisation annuelle au garage, contre seulement 21 % des plus petites structures.

Face à l’envolée des coûts, un levier pourtant facile à mettre en place pour faire baisser la facture, semble encore trop peu exploité. Seuls 38 % des gestionnaires analysent le comportement de leurs conducteurs (25 % des petites flottes, 53 % des grandes). Les dépenses liées à l’humain constituent une zone d’ombre pour 68 % des grandes entreprises.

Pourtant l’écoconduite offre un cercle vertueux : baisse des factures énergie, réduction de l’usure véhicules et chute de la sinistralité entraînant une baisse de la facture réparation et des primes d’assurance.

« Si les gestionnaires de flottes disposent aujourd’hui de toujours plus de données, cette enquête révèle que la visibilité sur le coût réel d’exploitation reste encore fragmentée » résume François Denis, Associate vice-président EMEA chez Geotab.