À l’heure où les véhicules regorgent d’assistance électronique, l’élément de sécurité le plus basique semble être relégué au second plan.

Les gestionnaires de flottes semblent traiter de manière très légère le seul point de contact du véhicule avec la route.

Relâchement des contrôles de routines

Une récente étude menée par le groupe i247, spécialiste de la gestion des flottes, révèle que sur les véhicules de société, un pneu sur sept affiche une profondeur de bande de roulement inférieure à la limite légale au moment son changement. Le phénomène est loin d’être un cas londonien. En France, l’usure des pneus est même une des premières causes de recalage au contrôle technique

Lors d’une table ronde à Poole (Dorset) David Legg, directeur des partenariats chez i247, pointe un relâchement des contrôles de routines.

Le bilan humain de cette négligence est lourd. En 2025, au Royaume-Uni 201 personnes ont été tuées où gravement blessés dans des accidents liés à des gommes défectueuses. Un bond dramatique de 19 % sur un an et de 28 % par rapport à la moyenne des cinq dernières années.

Le vernis du contrôle technique

Cette dégradation s’explique également par l’évolution de la maintenance. Avec des intervalles de révisions qui s’étirent désormais sur deux voire trois années pour certains véhicules, les conducteurs se déchargent de toute responsabilité. Les gens ne s’en soucient plus, ils s’attendent à ce qu’un tiers vérifie lors du contrôle technique.

Par ailleurs la télématique embarquée reste sous exploitée. Les entreprises se contentent encore trop souvent de relever le kilométrage sans interroger les systèmes sur l’état des liaisons au sol.

La France face aux mêmes dérives

S’il n’existe pas en France de comptage exacte au moment du changement de pneus en entreprise, les données 2025 de l’UTAC-OTC (organisme central du contrôle technique) brossent un tableau strictement parallèle.

Dans l’Hexagone, près d’un véhicule sur cinq (19,3 %) est recalé au contrôle technique. Coupable numéro un, la liaison au sol. La catégorie essieux, roues, suspensions, pneus pèse à elle seule 10,5 % des contre-visites. Dans le détail, 2,18 % du parc contrôlé a été recalé pour des chausses ayant franchi le seuil d’usure légale (1,6 mm) et 3,46 % pour des gommes endommagés ou entaillées. Au quotidien, plus de la moitié des automobilistes ne contrôlent pas régulièrement leurs pneus et 4 % jamais.

Dans ce paysage, les entreprises concentrent une part importante du risque, notamment à travers les VUL, dont plus de 80 % sont immatriculés par des sociétés. Ces derniers affichent un taux de contre-visite de 22,4 %.

Les conducteurs négligents

Par ailleurs, avec les voitures de sociétés, les conducteurs ne sont pas responsables de son entretien physique et en fait rarement le tour de son véhicule avant d’en prendre le volant. Ajoutons à cela que près de la moitié des automobilistes français roulent avec des enveloppes sous-gonflées, et le cocktail devient explosif.

De Londres à Paris, le constat impose une révision de notre culture de la maintenance et un engagement de chaque automobiliste, particulier ou professionnel. Déléguer sa sécurité à des algorithmes a ses limites.