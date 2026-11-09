Si les ventes des voitures électriques explosent, dans les couloirs des entreprises, la transition énergétique doit encore faire face à de grosses résistances psychologiques.

Le baromètre des véhicules électrique Europcar de ce troisième trimestre, constate que loin de s’accélérer, l’adhésion des professionnels pour l’électrique stagne, voire recule sur certains indicateurs clés.

La barrière n’est plus seulement technologique, elle est devenue mentale. Au cours des derniers mois, le manque de connaissance face à l’usage réel d’un véhicule électrique a bondi. Passant de 14,9 % à 18,9 % chez les personnes interrogées.

Plus inquiétant encore pour les gestionnaires de parcs, la résistance pure et simple des employés face à l’attribution d’un modèle électrique comme voiture de fonction s’est durcie. Elle concerne désormais 11 % des employés contre 10,7 en début d’année.

Le spectre de l’ignorance

« Malgré l’augmentation incontestable de la visibilité des véhicules électriques cette année, un manque de connaissance continue d’entraver les ambitions écologiques », alerte Tom Middletich, porte-parole pour le développement durable chez Europcar. L’étude montre même que les vieilles peurs ont la vie dure. 40,6 % des interrogés citent toujours les coûts comme obstacle majeur et près de 30 % restent tétanisés par l’infrastructure de recharge. À l’exception de grands comptes fiscalement contraints, dans les plus petites structures, entre patrons et salariés, le courant passe toujours mal.

Bien que plus cher à l’achat, le prix de revient kilométrique d’une voiture électrique est environ 12 % inférieur à son équivalent thermique. Quant aux bonnes de recharges, l’UE a franchi la barre de 1,1 million de points de recharges publics, les prévisions prévoient de doubler ce chiffre d’ici à 2030. La France bénéfice même d’un des réseaux les plus denses avec 200 000 points de recharges publics.

L’aversion au changement

Une vaste enquête menée au premier semestre par Edenred Mobilité auprès de 1 300 gestionnaires de flottes européens publiée début novembre corrobore le baromètre Europcar.

En croisant les données des deux publications, on comprend que l’angoisse pointée par Europcar est la traduction directe des frictions opérationnelles mesurée par Edenred.

Si 40,5 % des conducteurs cités pointent les coûts financiers, c’est parce que le modèle économique est sous tension. Le coût d’acquisition reste le défi numéro un pour 46 % des gestionnaires. Un phénomène aggravé par les revirements politiques et la géométrie des aides fiscales (27 %).

La peur de la panne, citée par 29 % des personnes dans le baromètre Europcar, s’explique par la complexité de l’infrastructure. Edenred révèle que l’électrification oblige désormais les entreprises à organiser elle-même leur réseau. 89 % des gestionnaires veulent pouvoir recharger sur site, mais se heurtent au coût d’installation (38 %).

L’angoisse du salarié ne serait ainsi que le miroir des contraintes logistiques. Rouler à l’électrique impose aujourd’hui une charge mentale supplémentaire au conducteur (planification, temps d’arrêts). Une peur de l’inconnue ?

L’expérience pour désamorcer les préjugés

« L’électrification des flottes est entrée dans une phase concrète et opérationnelle » résume Diane Coliche, COO Mobility chez Edenred. L’enjeu n’est plus idéologique mais purement pratique.

Pour faire tomber « l’incertitude et l’hésitation », Tom Middletich milite pour une pédagogie par l’expérience. Mettre un conducteur réticent au volant d’une voiture électrique apparaît comme le meilleur moyen de faire voler en éclats ses préjugés.