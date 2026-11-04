C’est confiant que le député européen social-démocrate a présenté ce mardi 3 novembre 2026, les trois textes aboutis des concertations entre son partis, le PPE et Renew. "Un compromis contre le backlash écologique" (retour en arrière), affirme l’homme politique lors d’une conférence de presse à Paris.

Trois textes pour l’électrification

Le but affiché par l’eurodéputé est clair : « il ne faut pas revenir vers le thermique ». Ainsi le pack automobile comprend un règlement CO2 avec un objectif de « réduction de 87,5% pour 2030 ». A celle-ci s’ajoute « une compensation de 7,5% » par l’utilisation de matériaux comme l’acier « vert » et « made in EU ». Les biocarburants seront également considérés comme décarbonés.

Autre mesure phare du député : le verdissement des flottes d’entreprises. Celle-ci se traduit par la fin des subventions aux entreprises pour se munir de véhicules thermiques, d’ici 2028. Des incitations à l’achat pour des véhicules électriques "made in EU" replacera les subventions thermiques.

« Les flottes d’entreprises sont remplacés fréquemment et feront rentrer de l’électrique à prix abordable sur le marché de l’occasion pour les particuliers », ajoute François Klafon. Le député européen y voit également le moyen de rendre accessible l'electrique sur le long terme « aux ménages moyens ».

Dernière mesure présentée dans ce pack automobile, l’omnibus vise à simplifier des règles applicables au secteur comme l’homologation ou les normes Euro7. La proposition de loi introduit également une définition pour le « petit véhicule made in EU » qui, si le texte est adopté, devra être une voiture électrique de moins de 4,2 m.

Pour l'heure, François Klafon se dit « optimiste d'obtenir une majorité ». Après le vote en commission, les plénières auront lieux en décembre. Les textes pourraient alors à nouveau être modifiés par le Parlement européen.