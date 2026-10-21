Pour les entreprises, la question n’est plus de savoir s’il faut acheter des modèles électriques, mais d’en simplifier l’utilisation et la recharge au quotidien.

Pour répondre à cette question, TotalEnergies, Allego et Powerdot viennent de conclure une stratégie d’alliance reposant sur une stricte complémentarité territoriale. L’objectif est de développer un maillage hexagonal, sans avoir à construire de nouvelles structures.

Développer son réseau « d’influence »

Dans cette architecture, TotalEnergies joue le rôle de chef d’orchestre. Sa carte Fleet (2,5 millions d’unités en circulation) offre une interopérabilité massive, permettant d’accéder à plus d’un million de points de recharges en Europe et 200 000 en France.

Sur le terrain le réseau TotalEnergies étend son offre sans avoir à développer son propre réseau et de s’immiscer là où il est absent. Le néerlandais Allego et le pure player Powerdot, déploient leurs infrastructures sur les parkings des centres commerciaux, des réseaux de fast-food et des hypermarchés.

Ce partenariat permet d’offrir une solution de recharge aux professionnels en « temps masqué », c’est-à-dire pendant que le collaborateur se restaure ou fait ses courses. L’électrification des flottes, ayant entraîné des changements d’habitudes pour faire le plein. Fini l’arrêt express à la station-service ou à faire le planton devant la borne.

Au-delà du défi technique, cette complémentarité vise à assurer des prix compétitifs sur l’ensemble des bornes concernées et à rassurer les directions financières.

L’agrégation de ces réseaux permet de négocier des tarifs préférentiels, jusqu’à 27 % de réduction chez Powerdot et 10 % chez Allego avec seule application, une seule carte, et un algorithme capable d’orienter les conducteurs vers des chargeurs moins chers et sous-utilisés grâce à des « happy hours » localisées.

Pourquoi ce type d’alliance se généralise ?

Cette alliance entre spécialistes n’est pas nouvelle. DKV Mobility par exemple a déjà conclu des accords d’interopérabilités avec Shell recharge, Ionity ou encore Fastned. L’alliance Spark concernant une coopération entre pure players de la charge ultrarapide, réunie Ionity, Electra, Fastned et Atlante. Plutôt que de se faire la guerre sur les tarifs, mieux vaut proposer aux grands gestionnaires de flottes un guichet unique avec des tarifs négociés et ainsi créer du trafic sur les réseaux.

Construire des bornes coûte cher. S’allier permet à un acteur d’étendre son maillage géographique sans avoir à investir massivement. Cela permet également de séduire les gestionnaires de flottes qui rechignent à multiplier cartes, applications et factures au profit d’une solution unique avec un reporting centralisé. Enfin l’utilisation d’algorithmes et de réductions ciblées (en fonction de l’heure ou de la saturation réseau) permet d’inciter les conducteurs à choisir des bornes sous utilisées ou en dehors des pointes de recharge.

Pour que le passage à l’électrique soit une opération gagnant-gagnant pour les entreprises, les opérateurs multiplient les alliances et les clins d’œil aux entreprises afin que la recharge ne devienne pas une contrainte supplémentaire.