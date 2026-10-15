Grand écart. Face à la transition énergétique, grands comptes et PME n’avancent pas au même rythme. La fiscalité, le coût de possession ou encore la flambée des prix à la pompe, ne sont pas parvenu à homogénéiser le développement des voitures à batteries dans les parcs professionnels.

Derrière les bonnes intentions (70 % des entreprises intègrent désormais l’objectif de 2035 dans leur feuille de route) se cache une transition disparate en fonction de la taille de l’entreprise, d’après la deuxième édition du baromètre Leasys/OpinionWay*.

Diktat réglementaire et réalité terrain

Dans les flottes de plus de 100 véhicules, l’électrification des mobilités est devenue une décision stratégique et économique, assumée par 88 % des sociétés.

L’exercice se complique à mesure que l’on descend l’échelle des structures. Dans les entreprises ayant entre 20 et 49 salariés, à peine la moitié (52 %) a franchi le pas de la transition énergétique.

Derrière les chiffres de ventes de véhicules électriques neufs (43 % des VP en septembre), la photographie des parcs automobiles actuels prend ainsi des allures de résistance. Malgré les incitations et les pressions, 81 % des véhicules pros en circulation demeurent thermiques. Les hybrides plafonnent à 12 % et les 100 % électriques représentent seulement 7 % du parc.

Seules les grandes entreprises (250 salariés et plus) parviennent à afficher un taux d’adoption de 12 %, nourri par des moyens financiers plus robustes et une demande plus affirmée de la part de leurs salariés.

La hantise du fil à la patte

Les raisons de ce patinage ne proviennent pas d’un manque de volonté, mais de la peur du vide opérationnel.

En tête des angoisses, les gestionnaires de flottes mentionnent le sentiment d’un manque d’autonomie, (71 % des interrogés). Cette défiance technologique traduit un déficit criant de pédagogie et d’accompagnement. L’insuffisance des infrastructures de recharges (38 %) et la lourdeur de l’investissement initial (37 %), sont ensuite évoquées comme frein à l’électrification.

Pour maintenir sous contrôle le fameux TCO (coût total de possession), les entreprises rivalisent de pragmatisme. Si 36 % des gestionnaires admettent que le nouveau malus CO agit comme un accélérateur forcé vers les véhicules à batteries, près de la moitié d’entre eux (47 %) choisissent d’allonger la durée d’utilisation de leurs modèles thermiques.

Comment doper la transition ?

Pour essayer de lever ses obstacles, Leasys mise sur la pédagogie et la flexibilité. « La transition vers la mobilité électrique est en marche dans les flottes d’entreprise, portée par une prise de conscience des enjeux réglementaires et environnementaux », affirme Igor Dumas, Directeur Général de Leasys France. Mais, « les écarts entre grandes et petites structures nous poussent à affiner nos offres et notre accompagnement ».

Près de la moitié des flottes réclame la possibilité de modifier à la volée leurs contrats, au rythme des soubresauts économique. 40 % des gestionnaires se disent désormais enclins à s’appuyer sur l’analyse de données (data) pour piloter la performance énergétique, anticiper la maintenance ou verdir leur flotte.

La voiture demeure à 84 % un outil de travail jugé irremplaçable. Mais pour qu’elle devienne un atout plutôt qu’un fardeau, la transition devra cesser d’être un décret lointain dans la tête des chefs d’entreprise.