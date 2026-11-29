Dans la bataille silencieuse à laquelle se livrent les acteurs de la mobilité pour capter les flottes d’entreprises, la grande distribution vient de franchir un cap.

En lançant « Inter-énergies » avec le spécialiste des solutions de paiement Edenred, Intermarché est la première enseigne de supermarchés en France à proposer sa propre carte professionnelle multi-énergies.

La jouer attaque-défense

Évolution de sa carte Carburant PRO crée en 2012, cette offre s’attaque au casse-tête quotidien des gestionnaires de flottes. Celui de faire cohabiter au sein d’un même parc, des véhicules multi-énerigies.

La transition énergétique des parcs professionnels transforme la physionomie des flottes. L’électrique y prend une part grandissante (43 % des VP achetés en octobre). Un risque pour le groupement des Mousquetaires de voir ses clients carburants traditionnels délaisser leur service aux professionnels.

En ajoutant l’accès à 100 % des bornes publiques en France (plus de 195 000 points de charge) en plus de leurs 1 800 stations-service, le distributeur se dote d’un outil de fidélisation complet.

Le prix de prévisibilité

Pour convaincre les professionnels d’adhérer à son offre, Intermarché s’attaque au principal point noir de la recharge publique, celui de l’opacité tarifaire. Alors que le prix du kWh peut varier du simple au triple selon l’opérateur ou la puissance de la borne, « Inter énergies » propose une grille tarifaire simple, fixe et uniforme : 0,29 € HT/kWh en courant alternatif (AC) et 0,49 € en charge rapide (DC).

À première vue le prix peut sembler élevé. Une fois les 20 % de TVA ajoutés, le kWh frôle les 0,60 €, pas vraiment bon marché. Mais la carte inclut des remises négociées chez des poids lourds de la recharge rapide. Jusqu’à 20 % de rabais chez Powerdot, Allego ou Atlante (0,39 €HT/kWh). Surtout l’option électrique n’entraîne aucun surcoût par rapport à la carte carburant classique, un abonnement offert la première année.

Mais attention aux pénalités. Des frais de stationnement de 0,08 €/min s’appliquent à partir de 30 minutes en recharge rapide et 3 heures en recharge lente dans la limite de 100 € HT par session.

Quel intérêt pour les entreprises ?

Pour les entreprises, l’intérêt de ce type de solution dépasse le simple coût de l’énergie. La facturation centralisée supprime la gestion fastidieuse des notes de frais individuels, sécurise la récupération de la TVA et permet de paramétrer des plafonds et des plages horaires par salarié.

En dégainant le premier, Intermarché se démarque de ses rivaux de la grande distribution. Cette offensive souligne la divergence stratégique qui s’opère au sein même de la grande distribution. Là où des acteurs comme Lidl choisissent d’investir directement dans ses propres structures pour devenir un opérateur de recharge, Intermarché délègue l’installation et l’exploitation de ses bornes à des spécialistes tiers.

Avec « Inter énergies », l’enseigne se positionne comme un agrégateur de service, et joue sur son maillage territorial pour attirer les professionnels dans ses stations, mais aussi dans ses rayons.