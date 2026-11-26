À l’heure d’arrêter leurs budgets pour 2027, les entreprises françaises doivent faire face à un véritable casse-tête réglementaire.

Si le cap de la transition énergétique demeure inchangé, les règles fiscales obéissent à des calendriers éclatés qui compliquent singulièrement la tâche des décideurs. Comme le résume l’analyse d’Arval Mobility Observatory publiée aujourd’hui, l’enjeu pour les professionnels consiste à « préparer les évolutions identifiées tout en préservant une marge d’adaptation ». Une posture d’équilibriste suspendue à des arbitrages politiques encore incertains.

Un tour de vis fiscal déjà gravé dans le marbre

Sur le front de la fiscalité punitive, les entreprises savent déjà à quoi s’en tenir. Les précédentes lois de finances ont verrouillé un calendrier pour 2027. Dès le 1er janvier, l’acquisition d’un véhicule thermique ou faiblement électrifié subira le double choc « d’un malus CO2 déclenché à partir de 103 g/km et la suppression de l’abattement accordé aux micro-hybrides (100 kg) pour le malus au poids » souligne l’Arval Mobility Observatory.

Par ailleurs, dès lors qu’un véhicule embarque un moteur thermique et brûle du carburant, même occasionnellement comme pour un hybride, celui-ci n’est plus considéré comme « propre ». Ces voitures particulières utilisées par les entreprises verront leur fiscalité se durcir.

La Taxe à l’Utilisation des Véhicules (TUV, ex TVS) verra le seuil de déclenchement de sa composante CO2 (émissions de l’auto) abaissée de 1 g/km, parallèlement elle subira à un alourdissement du barème des polluants atmosphériques.

Mais c’est surtout du côté de la Taxe Annuelle Incitative au verdissement des flottes que la pression financière s’accentue. Pour le renouvellement des leurs véhicules, les grands comptes devront composer avec une hausse des quotas de véhicules propres qui passe de 18 % à 25 % et une amende de 5 000 € (vs 4 000 € en 2026) pour tout modèle manquant.

Des soutiens à la transition encore très flous

Face au durcissement de la fiscalité, le deuxième volet du plan d’électrification de la France, laisse entrevoir quelques aménagements positifs pour le sociétés, notamment sur le segment des VUL.

Une évolution législative doit autoriser la conduite des utilitaires électriques jusqu’à 4,25 tonnes avec un simple permis B. En plus « une nouvelle prime au titre des Certificats d’Économie d’Énergie (CEE), destinée aux TPE et PME, doit permettre d’atteindre une subvention globale maximum de 11 000 € » pour l’achat d’un VUL à batteries.

La recharge résidentielle des collaborateurs fait également l’objet d’annonces ciblées, avec une aide CEE de 500 € pour l’installation d’une borne pilotable et l’abandon d’obligation de démontage lorsque le salarié quitte l’entreprise. Mais derrière cette mesure de simplification se cache un possible biais.

Le risque d'effet contraire

Jusqu’alors si l’entreprise qui finance l’achat et la pose d’une borne au domicile du collaborateur, la récupère quand le salarié quitte la société, l’Urssaf considère qu’il n’y a aucun avantage en nature (0€).

La nouvelle réglementation « pourrait signifier que plus aucun cas d’installation d’une borne de recharge à domicile n’échapperait désormais à l’AEN (Avantage En Nature) » souligne la note d’Arval. Le salarié serait donc imposé sur l’avantage qu’il tire de sa borne, supprimant de facto l’unique cas d’exonération totale qui existait jusqu’ici.

Des débats incertains autour du projet de loi de finances

Les incertitudes des débats parlementaires autour du projet de loi de Finances 2027, rajoutent un trouble supplémentaire. La prise en compte des batteries européennes dans le calcul de l’écosore n’est pas encore adoptée. Pourtant cela aura une influence sur les modèles électriques éligible à l’abattement d’avantage en nature.

À cela s’ajoute la question de la récupération de la TVA sur les voitures de fonction par l’entreprise. L’exécutif souhaite encadre ou limiter le droit à déduction. Mais impossible de savoir si ce sera voté ou non.

Le spectre d’une future taxe sur l’électrique

Et comme si cela ne suffisait pas, l’entrée en vigueur progressive de la norme Euro 7, risque de s’accompagner d'« une hausse des prix catalogues des véhicules ».

Plus largement, toute réforme d’ampleur visant à amplifier la fiscalité automobile reste « suspendue au résultat de l’élection présidentielle », tandis que Bruxelles prépare de son côté le « Corporate Fleet Mandate », susceptible d’imposer de nouveaux quotas nationaux de verdissement.

Avec en filigrane la tentation d’une taxation accrue sur l’électrique pour compenser les pertes de recettes fiscales liées à la baisse de consommation des carburants.