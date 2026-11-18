Si, comme près d’un Français sur deux, vous êtes prêt à prendre le virage de l’électrique, sachez que brancher votre voiture à domicile est une condition non négociable. Sans cela, vous n’avez d’autre choix que de charger votre auto sur les bornes publiques, avec la perte de temps et le coût plus important que cela implique.

Pour beaucoup, la prise renforcée est une solution pertinente. Grâce à une puissance pouvant atteindre 3,7 kW, elle permet de faire le plein deux fois plus rapidement par rapport à une prise classique pour un coût modéré, généralement moins de 500 €.

Plus communément appelé Wallbox, le boîtier de charge va plus loin avec une puissance atteignant 22 kW (triphasé). Cette solution est plus performante, plus rapide et mieux sécurisée. Une borne connectée permet de piloter le système à distance, de programmer vos sessions pour profiter des prix de l’électricité au plus bas par exemple.

Aucune obligation

Avant toute chose, l’installation d’une borne doit impérativement être réalisée par un professionnel possédant la qualification IRVE. Sa mise en œuvre doit respecter la norme électrique NF C 15-100.

La maintenance d’une borne est entièrement de votre ressort, aucune réglementation ne vous y oblige. Même si ces appareils sont globalement fiables, il est recommandé d’en prendre soin afin d’augmenter leur durée de vie, notamment après la période de garantie (généralement d’une durée de deux ans).

Un contrôle visuel basique est conseillé. Les câbles ne doivent pas être sectionnés et les connecteurs ne doivent pas présenter de défaut ni de fissure. Même constat pour la borne, qui doit rester verrouillée et sécurisée.

Cette dernière doit aussi être à l’abri de la chaleur, du froid, de la pluie et de la poussière. Les composants peuvent se dégrader du fait de la condensation ou de la corrosion.

Malgré toutes ces précautions, une panne peut survenir. La souscription d’un contrat de maintenance auprès d’un électricien qualifié en IRVE reste le meilleur rempart. Cela vous coûtera environ 150 € par an.