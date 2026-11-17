Les rappels pour risque d’incendie sont courants dans l’automobile, peu de constructeurs y échappent. Plus de 720 000 exemplaires de BMW, exactement 720 796, y sont actuellement confrontés, et par ricochet leurs propriétaires.

Cette campagne concerne notamment les Etats-Unis et la NHTSA fait passer un message clair : « Si vous possédez l’un de ces véhicules, vous devez le garer à l’extérieur, à l’écart des bâtiments et des autres véhicules, jusqu’à ce qu’il soit réparé. » Pour résumer, il faut éviter les souterrains, les parkings en général, voire la voirie. Voici une nouvelle qui risque de donner des cheveux blancs…

La NHTSA précise qu’un « connecteur électrique mal étanchéifié sur la pompe à eau peut être exposé à l’eau et provoquer un court-circuit, ce qui augmente le risque d’incendie ». À noter qu’une dizaine d’incidents pourraient être liés à ce problème, mais aucun blessé n’est à déplorer.

Par ailleurs, l’agence fédérale américaine rappelle que Bmw a déjà connu un rappel concernant la pompe à eau en 2024 et qu’une « solution à ce nouveau rappel est en cours de développement et sera proposée gratuitement chez un concessionnaire BMW dès qu’elle sera disponible. » Seulement, ce n’est pas pour tout de suite puisque les automobilistes n’auront confirmation, ou non, du problème de leur voiture qu’à partir du 25 décembre. D’ici là, il va falloir mettre en place différentes stratégies pour se garer, pas simple.

Pas de contre-indication en France

En France, 6 021 exemplaires sont en cause avec une grande variété de modèles, fabriqués entre 2011 et 2019 : X1 (E84), Z4 (E89), Série 5 Berline, Touring et Gran Turismo (F10, F11, F07), X5 (F15), X6 (F16), Série 1 (F20, F21), Série 2 Coupé et Cabriolet (F22, F23), X3 (F25), X4 (F26), Série 3 Berline, Touring et Gran Turismo (F30, F31, F34), ainsi que Série 4 Coupé, Cabriolet et Gran Coupé (F32, F33, F36).

Malgré un risque équivalent, ni la marque ni le SSMVM (service de surveillance du marché des véhicules et des moteurs) n’indiquent qu’il faut éviter de se garer sur un parking ou à proximité des bâtiments. En revanche, la firme allemande confirme à Caradisiac que « certains véhicules avaient déjà fait l’objet d’une précédente campagne de rappel pour un défaut similaire. La mesure alors mise en œuvre était efficace, mais la nouvelle campagne porte sur un défaut différent. »

A l’image de ce qui se passe aux Etats-Unis, le remède tarde à venir : « À ce stade, la solution technique définitive est encore en cours de préparation. BMW Group travaille activement afin de la rendre disponible dans les meilleurs délais. Les clients concernés sont d’ores et déjà informés et seront à nouveau contactés dès que cette solution sera disponible. »