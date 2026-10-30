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Bmw I3 (2e Generation)

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Essai nouvelle BMW i3 50 : est-elle meilleure que la Tesla Model 3 ?

Dans Nouveautés / Nouveaux modèles

Olivier Pagès

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ESSAI - BMW continue de développer sa gamme de modèles électriques en utilisant sa nouvelle plateforme dénommée Neue Klasse. Après le iX3, c’est au tour maintenant de la berline de faire ses débuts. Premier essai de la version 50, la plus puissante.

Essai nouvelle BMW i3 50 : est-elle meilleure que la Tesla Model 3 ?

EN BREF

Berline électrique

Jusqu’à 910 km d’autonomie

À partir de 59 900 €

Apparue en 2025, la seconde génération de iX3 élaborée à partir de la plateforme Neue Klasse rencontre un succès bien au-dessus des espérances du constructeur munichois avec près de 100 000 ventes au niveau européen, dont 5 000 pour la France. Un succès, qui a poussé le constructeur à augmenter la cadence de l’usine de Debrecen (Hongrie) en mettant en place trois équipes, nettement plus tôt que prévu, et cet engouement n’est pas près de faiblir puisqu’une version plus accessible, la 40, vient d’arriver sur le marché et complète ainsi l’offre composée jusqu’alors que du 50.

Mais il n’y a pas que le SUV dans la vie et BMW l’a bien compris, d’autant plus que Bmw est historiquement liée à l’univers des berlines avec les Série 3 et 5. Après les i4 et i5, la marque à l’hélice fait donc revivre l’appellation i3, qui avait déjà servi pour un modèle assez atypique commercialisé à partir de 2013 et qui était d’ailleurs le premier modèle électrique de la marque.

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La face avant de la i3 ne manque pas de personnalité, ni de dynamisme, tout en faisant un clin d’œil au passé.
La face avant de la i3 ne manque pas de personnalité, ni de dynamisme, tout en faisant un clin d’œil au passé.
Les feux arrière sont particulièrement fins.
Les feux arrière sont particulièrement fins.

Mais attention, la nouvelle i3 n’a rien à voir avec l’ancienne puisqu’il s’agit d’une berline tricorps. Son style fait preuve d’un vrai dynamisme avec notamment une face avant très agressive composée bien évidemment des traditionnels haricots, mais ces derniers, à l’inverse de ceux de l’iX3, sont très larges et relativement bas. Il s’agit d’un bel hommage clin d’œil aux modèles des années 60. Cette calandre, qui peut être illuminée sur certaines versions, est ceinturée par des projecteurs à la signature lumineuse en diagonale. Cette i3 se caractérise également par des voies très larges, un capot plongeant frappé de lignes de caisse marquées et des feux arrière très fins.

Ce design sera globalement repris sur la nouvelle Série 3 disponible uniquement en thermique, mais qui est basée sur l’ancienne plateforme, modifiée pour l’occasion, d’où de très nombreux détails différents, comme nous avions pu le constater lors de la présentation officielle de la Série 3.

Cette organisation de planche de bord est désormais classique chez BMW. Elle fait preuve d’une belle visibilité.
Cette organisation de planche de bord est désormais classique chez BMW. Elle fait preuve d’une belle visibilité.

À l’intérieur, on retrouve le Panoramic iDrive, cette nouvelle organisation de planche de bord, qui se compose du Panoramic Vision, une réglette numérique implantée sur le bas du pare-brise, qui concentre toutes les informations liées à la conduite. Pas de problème de visibilité avec ce dispositif, d’autant plus qu’il est secondé par un affichage tête haute. Tout cela est complété par un énorme écran multimédia de 17,9 pouces de forme assez atypique, qui représente le centre névralgique de l’auto. Il y a donc beaucoup d’informations et notamment la climatisation, mais heureusement les commandes de celle-ci restent toujours affichées, ce qui améliore l’ergonomie. Plutôt facile à utiliser, cet écran se révèle particulièrement réactif. Le seul bémol réside finalement dans le volant et sa forme originale, qui fait appel à des touches à retour haptique, qui ne font pas l’unanimité.

Grâce au plancher plat, il y a un peu plus de place à l’arrière que dans les versions thermiques, mais l’espace est loin d’être exceptionnel.
Grâce au plancher plat, il y a un peu plus de place à l’arrière que dans les versions thermiques, mais l’espace est loin d’être exceptionnel.

Concernant les dimensions, cette i3 mesure 4,76 m de long, soit la même longueur que la nouvelle Série 3, mais elle dispose d’un empattement de 2,90 m. Il ne faut pas croire pour autant que cela signifie que l’habitabilité arrière soit particulièrement généreuse car ce n’est pas le cas. Comme traditionnellement sur les berlines allemandes de BMW, les passagers arrière devront se contenter d’un espace aux jambes et d’une garde au toit moyenne, même si le plancher plat permet de rendre la place centrale utilisable.

Le coffre dispose d’une contenance de 320 litres. La forme est classique pour une berline de BMW.
Le coffre dispose d’une contenance de 320 litres. La forme est classique pour une berline de BMW.
Avec les 31 litres du coffre, la i3 possède la même capacité de chargement que la Série 3 (350 litres).
Avec les 31 litres du coffre, la i3 possède la même capacité de chargement que la Série 3 (350 litres).

Pour ce qui est du volume de chargement, vous profiterez d’un volume de 420 litres, mais attention, il s’agit d’un coffre, ce qui est moins pratique qu’un hayon. À cela s’ajoute un frunk de 31 litres, toujours bien pratique pour ranger les câbles.

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Chiffres clés *

  • Longueur : NC
  • Largeur : NC
  • Hauteur : NC
  • Nombre de places : NC
  • Volume du coffre : NC / NC
  • Boite de vitesse : NC
  • Carburant : Electrique
  • Taux d'émission de CO2 : NC
  • Date de commercialisation du modèle : Décembre 2026

* A titre d'exemple pour la version (NAO) BEV 50 469 XDRIVE M SPORT PRO.

Le bonus / malus affiché est celui en vigueur au moment de la publication de l'article.

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