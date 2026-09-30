La Série 3 est l’un des modèles iconiques de BMW. Elle est apparue en 1975 pour remplacer la 2002 et s’est rapidement imposée comme l’une des meilleures ventes du constructeur allemand. Elle a même représenté LE best-seller de la marque pendant 30 ans avant d’être détrônée par la Série 1. Le temps a passé, les générations se sont succédé et aujourd’hui, la firme de Munich nous dévoile la 8e génération.

Sur le plan du style, cette nouvelle Série 3 s’inspire directement et sans trop de surprises de la dernière i3, qui a suscité un vif intérêt lors de sa révélation.

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On retrouve donc le nouveau style de la marque avec un double bossage au niveau du capot qui accueille le logo du constructeur. Même si elle est thermique, cette Série 3 conserve sa calandre fermée avec les haricots, emblèmes de la marque, qui sont étirés et matérialisés par une signature lumineuse. Globalement, il faut un œil d’expert pour trouver les différences entre cette Série 3 et la i3. Car oui, il y en a. BMW a en effet utilisé le même subterfuge que sur les dernières Mini où les versions électriques semblent être identiques, ce qui n’est pas le cas.

Le jeu des différences

En effet, ces deux modèles ne sont pas conçus à partir de la même plateforme. Pour la i3, c’est la NCLAR Neue Klasse qui a été utilisée tandis que pour cette Série 3, c’est l’actuelle CLAR revisitée et optimisée qui a été utilisée. Résultat, il existe dans la réalité plein de petites différences entre les deux. Attention, sortez votre loupe.

On commence par la partie située entre la roue avant et la portière. Celle-ci est beaucoup plus grande sur la i3. Il en est de même de l’empattement plus long de 4 cm sur l’électrique. Enfin, beaucoup de petits détails changent à l’arrière avec tout d’abord la découpe des portières, qui sont spécifiques à chaque modèle. Constat identique pour le dessin de la porte arrière.

Même constat pour la forme du pare-chocs arrière. Enfin, l’emplacement de la trappe à carburant ou de recharge est bien distinct, en étant notamment beaucoup plus en avant sur la i3. Enfin, la chute de pavillon de la Série 3 est plus douce que celle de la i3, ce qui permet de bénéficier d’un capot de coffre légèrement plus horizontal, ce qui permet de renforcer le côté tricorps de la Série 3.

Si l’on rentre maintenant dans le détail des dimensions, on constate que cette nouvelle Série 3 mesure 4,75 m de long, soit 4 cm de plus que l’actuelle. Il s’agit de la même longueur que la i3. La largeur gagne 2 cm à 1,85 m mais reste inférieure à celle de la i3. C’est donc surtout au niveau de l’empattement que les différences se font avec 2,86 m pour la Série 3 et contre 2,90 m pour sa sœur électrique.

Un accastillage spécifique pour la M350 xDrive

La version découverte en studio était la plus puissante à savoir la M350 xDrive. Naturellement, elle bénéficie de quelques éléments stylistiques comme les boucliers typiques des modèles sportifs, la signature visuelle jaune, le petot aileron sur le coffre, le diffuseur arrière et les quatre sorties d’échappement. Bien évidemment, la version d’entrée de gamme sera plus sage.

Habitabilité et coffre dans la moyenne, mais sans plus

Les berlines de BMW n’ont jamais été les plus accueillantes du marché. La nouvelle Série 3 ne déroge pas à cette règle. L’espace dédié aux jambes est suffisant pour des adultes, sans être extraordinaire. La i3 s’avère plus accueillante que son équivalent thermique car cette dernière est pénalisée par un important tunnel de transmission, absent bien évidemment sur la version 100 % électrique.

Pour ce qui est du coffre, vous pourrez compter sur une capacité de 450 litres, mais il s’agit toujours d’un coffre, berline oblige. Des valeurs proches de celles de la i3 qui dispose d’un coffre de 420 litres auxquels s’ajoutent les 31 litres de frunk.

Si les aspects pratiques diffèrent de la i3, ce n’est pas le cas de la présentation intérieure, qui est strictement identique. On retrouve donc la nouvelle organisation de planche de bord dénommée Panoramic iDrive, qui continue de se généraliser progressivement à toute la gamme. Il se compose toujours du Panoramic Vision, une projection à la base du pare-brise qui remplace les écrans traditionnels et qui permet à tous les gabarits de conducteur de bénéficier d’une vue dégagée sur les informations. Ce dispositif est complété par un écran multimédia de 17,9 pouces. Cela s’accompagne aussi d’un nouveau volant assez innovant tant au niveau de la forme que de son fonctionnement.

Deux moteurs pour débuter

En matière de motorisations, l’offre sera relativement simple puisqu’elle sera composée de seulement deux moteurs. En entrée de gamme, on trouve la 320 animée par un 4 cylindres micro-hybridé de 210 ch et au sommet de la gamme, la M350 xDrive de 443 ch. Une puissance obtenue grâce à l’association d’un 6 cylindres de 426 ch couplé à un moteur électrique de 18 ch.

Cette Série 3 reprend donc les qualités de la i3 dont notamment ses lignes séduisantes ou sa présentation intérieure moderne et originale. De quoi convaincre ceux qui étaient attirés par la i3 sans être prêt à basculer à l’électrique.Les tarifs de cette Série 3 sont compris entre 55 450 et 78 250 €. A titre de comparaison, il faudra débourser entre 59 900 et 65 400 € pour la i3.

Malheureusement, il faudra patienter pour découvrir cette Série 3. Initialement, elle faisait partie, avec le X5 des nouveautés qui devaient être exposées au prochain Mondial de Paris. Malheureusement, BMW a annulé sa participation, il faudra donc attendre les premiers essais qui interviendront à la fin du mois d’octobre à suivre bien évidemment sur Caradisiac.