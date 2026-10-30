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Essai nouvelle BMW i3 50 : est-elle meilleure que la Tesla Model 3 ?

Dans Nouveautés / Nouveaux modèles

Olivier Pagès

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4. La i3 est une berline électrique, mais avant tout  une BMW

 

Essai nouvelle BMW i3 50 : est-elle meilleure que la Tesla Model 3 ?

La concurrence : des classiques, mais une valeur sûre

Quand on cherche les concurrentes d’une BMW, forcément on se tourne vers les rivaux historiques à savoir Audi et Mercedes. C’est encore le cas aujourd’hui, même en électrique. Ainsi, cette i3 va trouver face à elle la nouvelle Mercedes Classe C électrique, qui débute à 63 000 € dans sa version de base contre 60 000 € pour notre i3. Du côté de chez Audi, c’est un minimum de 65 000 € qu’il faudra débourser pour une A6 e-Tron. Mais attention, le principal danger pour notre BMW, c’est finalement la Tesla Model 3. Quelle que soit la version de la berline américaine (Grande autonomie ou Performance) que vous choisirez, elle sera nettement moins onéreuse que sa concurrente allemande. L’écart de tarifs est énorme, puisqu’il peut même atteindre 15 000 €. À moins d’être vraiment accro aux marques allemandes, le rapport prix/prestations n’est clairement pas en faveur de l’allemande.

À retenir : une vraie bonne berline électrique, mais...

Séduisante, disposant d’une présentation intérieure valorisante et très technologique, la BMW i3 confirme que BMW est bien l’une des marques les plus prometteuses en matière d’électrification avec de grandes autonomies, de belles capacités de recharge et une excellente efficience. La i3 en est une nouvelle illustration. Mais au-delà de ces caractéristiques, BMW n’a pas oublié son ADN avec un vrai dynamisme, qui donne du plaisir au conducteur. Malheureusement, tout cela est cher, même très cher, en particulier face à une Tesla Model 3, qui offre un rapport prix/prestations quasi imbattable.

Caradisiac a aimé

  • La présentation intérieure moderne et technologique

  • Les autonomies

  • Les capacités de recharge

  • Le comportement routier

  • Le dynamisme

Caradisiac n'a pas aimé

  • L’habitabilité arrière moyenne

  • Les tarifs élevés par rapport aux Tesla

 

Les prix

Version Co2 (en g/km) Prix Bonus / Malus
(NAO) BEV 40 374 XDRIVE NC 59 900 €  €
(NAO) BEV 50 469 XDRIVE NC 65 400 €  €
(NAO) BEV 40 374 XDRIVE M SPORT NC 63 900 €  €
(NAO) BEV 40 374 XDRIVE M SPORT PRO NC 66 600 €  €
(NAO) BEV 50 469 XDRIVE M SPORT NC 69 400 €  €
(NAO) BEV 50 469 XDRIVE M SPORT PRO NC 72 100 €  €
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