Essai nouvelle BMW i3 50 : est-elle meilleure que la Tesla Model 3 ?

La concurrence : des classiques, mais une valeur sûre

Quand on cherche les concurrentes d’une BMW, forcément on se tourne vers les rivaux historiques à savoir Audi et Mercedes. C’est encore le cas aujourd’hui, même en électrique. Ainsi, cette i3 va trouver face à elle la nouvelle Mercedes Classe C électrique, qui débute à 63 000 € dans sa version de base contre 60 000 € pour notre i3. Du côté de chez Audi, c’est un minimum de 65 000 € qu’il faudra débourser pour une A6 e-Tron. Mais attention, le principal danger pour notre BMW, c’est finalement la Tesla Model 3. Quelle que soit la version de la berline américaine (Grande autonomie ou Performance) que vous choisirez, elle sera nettement moins onéreuse que sa concurrente allemande. L’écart de tarifs est énorme, puisqu’il peut même atteindre 15 000 €. À moins d’être vraiment accro aux marques allemandes, le rapport prix/prestations n’est clairement pas en faveur de l’allemande.

À retenir : une vraie bonne berline électrique, mais...

Séduisante, disposant d’une présentation intérieure valorisante et très technologique, la BMW i3 confirme que BMW est bien l’une des marques les plus prometteuses en matière d’électrification avec de grandes autonomies, de belles capacités de recharge et une excellente efficience. La i3 en est une nouvelle illustration. Mais au-delà de ces caractéristiques, BMW n’a pas oublié son ADN avec un vrai dynamisme, qui donne du plaisir au conducteur. Malheureusement, tout cela est cher, même très cher, en particulier face à une Tesla Model 3, qui offre un rapport prix/prestations quasi imbattable.

Caradisiac a aimé

La présentation intérieure moderne et technologique

Les autonomies

Les capacités de recharge

Le comportement routier

Le dynamisme Caradisiac n'a pas aimé L’habitabilité arrière moyenne

Les tarifs élevés par rapport aux Tesla