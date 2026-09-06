Après l’avoir découvert sur la route près de Munich, le prototype du futur break électrique BMW i3 Touring s’entraîne sur le circuit du Nürburgring.

Chez les constructeurs allemands, on apprécie la carrosserie break et bon nombre de berlines allemandes haut de gamme se déclinent dans une version dotée de ce type de carrosserie. C’est le cas de la Bmw Série 3 et de sa version Touring, ce sera bientôt le cas de la nouvelle berline électrique Bmw I3 qui va accueillir à ses côtés, à partir de l’année prochaine, la nouvelle BMW i3 Touring.

Un break BMW i3 Touring qui effectue des essais sur la Nordschleife, la célèbre « Boucle Nord » du circuit du Nürburgring. Et pour ses deux premiers tours, le prototype de la future BMW i3 Touring a immédiatement adopté un rythme soutenu, réalisant des temps au tour avoisinant les 8 minutes. Les photos prises par nos chasseurs de scoop montrent d’ailleurs cette auto dévalant à haute vitesse les courbes du circuit du Massif de l’Eifel.

Plateforme à architecture 800 volts

On avait déjà vu un prototype de la future BMW i3 Touring en train d’effectuer une promenade sous la pluie dans la région de Munich, voici qu’un autre prototype dévale les courbes et les lignes droites du circuit allemand du Nürburgring. Elle peut ainsi, à haute vitesse, tester l’efficacité de son châssis, de ses trains roulants de son système de freinage, sur cette piste aux multiples virages. De la BMW i3 Touring, on connaît désormais beaucoup de ses caractéristiques techniques puisqu’elle est conçue sur la base de la berline BMW i3. La BMW i3 qui se dote de la nouvelle plateforme Neue Klasse dotée d’une architecture électrique 800 volts, qui a été inaugurée par le SUV BMW iX3 et qui est réservée aux nouveaux modèles électriques de la gamme du constructeur de Munich. En effet, si les nouvelles générations de modèles à motorisations thermiques arrivent, comme le nouveau SUV BMW X5, celles-ci utilisent encore et toujours la plateforme CLAR, dans une version évoluée. Certains modèles électriques font de même, puisque l’inédit SUV BMW iX5 reprend lui aussi la plateforme CLAR.

Quasi-absence de commandes physiques

À l’instar de la berline BMW i3, le modèle Touring s’équipera aussi des motorisations électriques de la BMW i3. Pour le moment, la berline qui est entrée en production en août n’est disponible à la commande qu’en version BMW i3 50 xDrive First Edition avec deux électromoteurs (un sur chaque essieu) de 469 ch et une grosse batterie qui lui permet une autonomie électrique de 900 km. Mais d’autres versions devraient apparaître lorsque les premiers modèles de cette First Edition commenceront être livrés cet automne. Le break BMW i3 Touring, reprend aussi de la BMW i3, le style Neue Klasse avec cette face avant si caractéristique ainsi que les multiples équipements high-tech qui permettent à cette auto d’afficher une belle modernité. Ainsi, on retrouvera à bord, la présentation sobre et raffinée avec un écran de 17,9 pouces au centre de la planche de bord et orienté vers le conducteur, les informations nécessaires à la conduite du véhicule seront affichées sur le bandeau numérique constitué de quatre petits écrans 4K en bas du pare-brise. Il n’y aura presque plus de commandes physiques, il faudra se contenter de celles disposées autour du bouton qui fait office de levier de vitesses ou bien encore sur le volant multifonctions. Enfin, par rapport à la berline, carrosserie break oblige, la BMW i3 Touring sera dotée d’une partie arrière spécifique qui, on le voit sur les photos, ne dénature pas l’allure générale du modèle qui reste élégant, dynamique et bien proportionné.