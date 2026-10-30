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Bmw I3 (2e Generation)

Essai

Essai nouvelle BMW i3 50 : est-elle meilleure que la Tesla Model 3 ?

Dans Nouveautés / Nouveaux modèles

Olivier Pagès

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5. La BMW i3 50 face à la concurrence

 

Essai nouvelle BMW i3 50 : est-elle meilleure que la Tesla Model 3 ?

La BMW i3 50 (469 ch, à partir de 65 400 €, 912 km d’autonomie) est évaluée dans la catégorie des berlines électriques qui comprend notamment

Audi A6 e-Tron Quattro (428 ch, à partir de 88 400 €, 723 km d’autonomie)

Mercedes Classe C électrique 400 (489 ch, à partir de 66 399 €, 753 km d’autonomie)

Tesla Model 3 Premium Grande Autonomie transmission intégrale (à partir de 49 990 €, 660 km d’autonomie)

Tesla Model 3 Performance (à partir de 57 490 €, 600 km d’autonomie)

BMW i3 50
Budget
  • 5.2
  • 5.2
  • 5.2
  • 5.2
  • 5.2
 
Pratique
  • 6.33
  • 6.33
  • 6.33
  • 6.33
  • 6.33
 
Rapport prix/équipements
  • 8.83
  • 8.83
  • 8.83
  • 8.83
  • 8.83
 
Sur la route
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
 
Sécurité
  • 6.75
  • 6.75
  • 6.75
  • 6.75
  • 6.75
 
Autonomie
  • 7.67
  • 7.67
  • 7.67
  • 7.67
  • 7.67
 
Note globale : 14,3 /20
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