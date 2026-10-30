Essai nouvelle BMW i3 50 : est-elle meilleure que la Tesla Model 3 ?

5. La BMW i3 50 face à la concurrence
La BMW i3 50 (469 ch, à partir de 65 400 €, 912 km d’autonomie) est évaluée dans la catégorie des berlines électriques qui comprend notamment
Audi A6 e-Tron Quattro (428 ch, à partir de 88 400 €, 723 km d’autonomie)
Mercedes Classe C électrique 400 (489 ch, à partir de 66 399 €, 753 km d’autonomie)
Tesla Model 3 Premium Grande Autonomie transmission intégrale (à partir de 49 990 €, 660 km d’autonomie)
Tesla Model 3 Performance (à partir de 57 490 €, 600 km d’autonomie)
|BMW i3 50
|Budget
|Coût d'achat
|Bonus/malus
|Cote attendue
|Durée de la garantie
|Fiabilité attendue/coût de réparations
|Pratique
|Qualité de la finition
|Rangements
|Modularité
|Coffre (volume, seuil, facilité de chargement)
|Longueur maxi de chargement
|Places AR : longueur aux jambes
|Places AR : largeur aux coudes
|Places AR : garde au toit
|Plancher plat
|Puissance maxi de recharge courant alternatif (à la maison)
|Puissance maxi de recharge courant continu (borne rapide)
|Réseau propriétaire
|Rapport prix/équipements
|Aides à la conduite
|Conduite (liaisons au sol)
|Confort
|Multimédia
|Style intérieur
|Style extérieur
|Sur la route
|Agrément moteur
|Amortissement
|Dynamisme
|Insonorisation
|Maniabilité
|Performance
|Position de conduite
|Sécurité
|Degré maximal d'autonomie
|Freinage
|Systèmes de sécurité
|Visibilité périphérique
|Autonomie
|Système de récupération d'énergie
|Autonomie : relevés Caradisiac (parcours mixte)
|Autonomie : données constructeur (parcours mixte)
|Note globale :
|14,3 /20
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