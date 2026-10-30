Essai nouvelle BMW i3 50 : est-elle meilleure que la Tesla Model 3 ?

La BMW i3 50 (469 ch, à partir de 65 400 €, 912 km d’autonomie) est évaluée dans la catégorie des berlines électriques qui comprend notamment

Audi A6 e-Tron Quattro (428 ch, à partir de 88 400 €, 723 km d’autonomie)

Mercedes Classe C électrique 400 (489 ch, à partir de 66 399 €, 753 km d’autonomie)

Tesla Model 3 Premium Grande Autonomie transmission intégrale (à partir de 49 990 €, 660 km d’autonomie)

Tesla Model 3 Performance (à partir de 57 490 €, 600 km d’autonomie)