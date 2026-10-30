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Bmw I3 (2e Generation)

Essai

Essai nouvelle BMW i3 50 : est-elle meilleure que la Tesla Model 3 ?

Dans Nouveautés / Nouveaux modèles

Olivier Pagès

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6. La fiche techique de la BMW i3 50

 

Essai nouvelle BMW i3 50 : est-elle meilleure que la Tesla Model 3 ?

 

Les chiffres clés

Bmw I3 Nao (NAO) BEV 50 469 XDRIVE M SPORT PRO
Généralités  
Date de commercialisation 01/10/2026
Garantie pièce et main d'œuvre : en km Kilométrage illimité
Garantie pièces et main d'œuvre : en mois 24 mois
Dimensions  
Nombre de portes 5
Caractéristiques moteur  
Motorisation Electrique
Puissance fiscale 1 CV
Puissance moteur 469 ch|trs/min
Performances / consommation  
Accélération de 0 à 100 km/h 4.7 s
Emissions de CO2 NC
Bonus malus max ZERO
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