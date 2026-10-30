Essai nouvelle BMW i3 50 : est-elle meilleure que la Tesla Model 3 ?

La gamme de la i3 se compose de trois finitions.

L’entrée de gamme « i3 » (à partir de 59 900 €) propose de série les sièges avant chauffants à mémoire, l’accès et le démarrage sans clé, la recharge par induction, le régulateur de vitesse adaptatif, l’aide au stationnement avant/arrière avec caméra 360°, la navigation, la climatisation bizone, la pompe à chaleur, la fonction One-Pedal, les jantes alliage 19 pouces et le système hifi 7 haut-parleurs.

La finition « M Sport » (à partir de 63 900 €) hérite en complément des éléments esthétiques intérieurs et extérieurs spécifiques, des freins M sport bleus, des jantes 19 pouces au dessin exclusif, du volant sport et d’une sellerie dédiée.

Enfin, le haut de gamme « M Sport Pro » (à partir de 66 600 €) profite du pack éclairage extérieur Iconic Glow, des freins M sport rouges, ainsi que du volant et des sièges M.

Le point techno : la conduite semi-autonome sur autoroute en option Comme souvent chez les constructeurs allemands, les options sont nombreuses, notamment les plus technologiques. C’est ainsi le cas du BMW Highway Assistant, qui permet de retirer les mains du volant sur autoroutes jusqu’à 130 km/h et même de dépasser une voiture d’un simple coup d’œil vers le rétroviseur extérieur. Il faudra débourser 1 100 €, mais attention, seulement pour une période de 4 ans, renouvelable par la suite.