Pourquoi l’intrigante Bovensiepen Zagato est-elle trois fois plus chère qu’une BMW M4 ?

Il ne faut pas confondre l’ancien et le nouveau Alpina. Fondé en 1965 par Burkard Bovensiepen, Alpina brillait d’abord par ses succès en compétition puis le succès de ses BMW de route modifiées, connues à la fois pour leurs performances supérieures à celles des modèles d’origine et leur finition plus léchée. Avec la complexification des normes et l’arrivée de Bmw M toujours plus puissantes et sophistiquées au fil des ans, Alpina a fini par renoncer à rendre les modèles d’origine plus rapides, se concentrant davantage sur l’équilibre subtil entre le grand luxe, le confort et le plaisir de conduite.

Rouler dans une Alpina récente, qu’on parle d’une simple D3 diesel ou d’une B5 GT, c’était découvrir des habitacles aux habillages sublimes et des autos à la philosophie différente de celle des BMW, le tout avec des performances copieuses. Une vraie « patte » qui permettait à Alpina et ses 250 employés de vendre plus de 2 000 voitures chaque année dans le monde au début de la décennie… Avant l’annonce de son rachat intégral par le groupe BMW en 2022.

Car oui, Alpina fait désormais partie intégrante de BMW Group avec une gestion pilotée en interne et non plus par la famille Bovensiepen, totalement écartée de ce projet. La marque à l’hélice veut jouer sur cette image d’excellence et prévoit d’en faire sa griffe de grand luxe, positionnée en face de Mercedes-Maybach et aux côtés de Rolls-Royce. Le nouveau « BMW Alpina » vient de dévoiler un concept-car prenant la forme d’un coupé très sportif, mais le premier modèle de série de cette division sera une BMW Série 7 rhabillée et arrivera sur le marché en 2027.

Initiales « BB »

La famille Bovensiepen, de son côté, ne se range pas des voitures pour autant. Outre un droit sur le département gérant les voitures historiques d’Alpina, elle a pris le soin de négocier auprès de BMW la fourniture de nouveaux modèles neufs en échange de la cession de sa marque. De nouveaux modèles neufs toujours transformés par ses soins et désormais commercialisés sous le nom « Bovensiepen » : la Zagato, un coupé 2 + 2 dévoilé officiellement en mai 2025 en Italie et la 05 GT, un grand break révélé cet été. D’autres nouveaux modèles doivent suivre, dont une version berline de la 05 attendue d’ici la fin de l’année 2026. Le point commun de ces nouvelles Bovensiepen ? Elles se basent sur des modèles issus du catalogue BMW M, alors que les anciennes Alpina s’appuyaient sur ceux plus « sages » de la gamme BMW normale. Les anciennes Alpina radicalisaient des BMW, les nouvelles Bovensiepen font le chemin inverse en rendant des BMW M plus luxueuses et confortables pour arriver au compromis « idéal » cher à cette dynastie des familiales allemandes « spéciales » !