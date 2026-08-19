Au premier coup d’œil sur la 05 GT, on comprend que ce grand break répond à une philosophie très différente de la Zagato : ici pas de face avant inédite ni de silhouette remodelée, il s’agit d’une BMW M5 Touring aux boucliers et autres jupes latérales redessinés avec l’aide de Frank Stephenson, illustre designer anglais connu pour son travail sur la toute première Mini de « nouvelle génération » ou le BMW X5 originel.

Dans ce cas, Bovensiepen voulait enlever un peu de l’agressivité exacerbée de la BMW M5 et sur le strict plan esthétique, le résultat final rappelle davantage l’esprit des anciennes Alpina. Sous certains angles, la philosophie de cette grande familiale évoque même furieusement celle des routières ayant forgé la réputation de la société des Bovensiepen père et fils !

Le même genre de modifications mécaniques

Côté technique, en tout cas, les changements mécaniques apportés à la 05 GT restent de la même teneur que ceux de la Zagato : elle adopte comme cette dernière une ligne d’échappement Akrapovic et augmente la puissance de son V8 biturbo 4,4 litres à 635 chevaux au lieu de 585 grâce à une admission différente et une pression de suralimentation augmentée. Bovensiepen ne touche pas la partie électrique de ce grand break hybride rechargeable, conservant ainsi son électromoteur de 197 chevaux logé dans la boîte de vitesses automatique et ses batteries de 18,6 kWh de capacité nette. La puissance maximale cumulée grimpe à 800 chevaux tout rond au lieu de 727 et Bovensiepen annonce une autonomie en conduite 100 % électrique de 66 kilomètres d’après la norme WLTP.

Côté châssis, la voiture garde ses amortisseurs d’origine mais gagne des ressorts Eibach et des jointures de suspension plus souples pour arriver à un compromis dynamique moins radical que celui de la BMW M5 Touring.

Très différente de la Zagato à conduire

Sur le même circuit du Salzburgring en Autriche, la 05 GT dévoile un caractère très différent de celui de la Zagato. Logique puisqu’on parle d’un gros break hybride rechargeable de 2 480 kg à vide, intrinsèquement beaucoup moins sportif et sensationnel que sa sœur au design italien. Surtout que nous n’avons pu essayer cette 05 GT qu’en mode Sport et pas dans les configurations les plus radicales, avec un temps de roulage très insuffisant pour jauger assez précisément des qualités de la voiture. Et que je n’ai pas encore essayé la dernière BMW M5, rendant toute comparaison directe absolument impossible ! Je peux juste rendre compte d’une voiture au feeling beaucoup plus filtré, inévitablement moins douée que la Zagato pour procurer du plaisir mécanique immédiat. Rien de choquant en cela sachant qu’on parle aussi d’une grosse routière à la vocation bien plus polyvalente que la Zagato (et aux finitions intérieures tout aussi extravagantes).

Affichée à 200 571€ TTC en France, cette Bovensiepen 05 GT coûte 34 671€ de plus que la BMW M5 Touring. Rien à voir donc avec la différence de prix entre une Zagato et sa voiture « donneuse », la rallonge ressemblant ici davantage à celle qu’on trouvait auparavant entre une Alpina et une BMW similaire. En termes d’esprit et de prestations en tout cas, cette 05 GT paraît calibrée pour viser une clientèle quasiment aussi large que celle des grandes heures d’Alpina. Et plus généralement, l’idée de voir Bovensiepen se spécialiser sur la « retouche » de BMW M selon ses principes nous paraît on ne peut plus cohérente et intéressante.