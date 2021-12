Défaut possible de ceintures de sécurité et de banquette chez BMW

Le siège de BMW vient d’informer les autorités européennes d’un défaut de fabrication des vis servant à fixer les ceintures de sécurité et la banquette arrière d’une large partie de sa gamme. A ce titre, la marque vient donc d’organiser un rappel visant à vérifier la conformité et, si nécessaire, procéder au remplacement des vis incriminées.

La filiale française du constructeur, contactée par nos soins, indique que, dans l’Hexagone, seuls quatre types de véhicules sont possiblement touchés : les Série 1, Série 2 Gran Tourer, X1 et X2 assemblés entre le 21 et le 25 octobre dernier. Cela ne représenterait donc que quelques centaines de propriétaires, qui seraient actuellement contactés directement par BMW France.

Si vous vous êtes portés acquéreurs d’une BMW récente importée d’un autre pays européen, vous pouvez toutefois être concerné par ce rappel qui porte, selon les modèles, les références 0072360200 et 0072370200 (seul ce dernier est actif en France). En effet, au niveau européen sont touchés les Série 1, Série 2, Série 4, Série 5, X1, X2, M4, M5 et i3 produits du 21 octobre au 27 octobre 2021. Si vous êtes dans ce cas, prenez les devant et interrogez un concessionnaire sur la nécessité de contrôler votre voiture.