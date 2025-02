Rétromobile 2025 - les bonnes affaires à moins de 30 000 € en vidéo : Alfa Romeo Spider

Ce contenu dépose des cookies, vous devez accepter les cookies Dailymotion en cliquant sur le bouton ci-dessous pour pouvoir visualiser ce contenu et recharger la page Accepter les cookies DailyMotion

Parfois, Alfa Romeo frappe de grands coups. Comme en 1962 avec la berline Giulia qui, malgré sa ligne étrange, connaîtra un grand succès. De plus, elle se déclinera en très joli coupé, dessiné chez Bertone par Giugiaro, et un Spider, dû, lui, à Aldo Brovarone chez Pininfarina. Cette seconde dérivée, présentée en 1966, est rapidement surnommée Duetto, appellation qui n’a jamais été officielle.

Sa poupe fuselée lui vaut un autre surnom, « os de sèche », mais, étrangement, l’accueil n’est pas si chaleureux. Qu’à cela ne tienne, le Spider est restylé en 1969, recevant une poupe tronquée dite « coda tronca » et un pare-brise plus incliné. Cette fois, les ventes augmentent, d’autant que le puissant 2,0 l double-arbre (le fameux « Bialbero ») s’installe sous son capot. Cette deuxième série durera sans tellement de modifications jusqu’en 1982, année où le drame arrive.

Alfa Romeo décide de restyler le Spider selon ses manies de l’époque : à coups de bouts de plastique. Dite Aerodinamica, la découvrable italienne est défigurée, et ira encore plus loin dans la dégueulasserie synthétique en 1986. Puis, quelqu’un chez Alfa Romeo doit comprendre qu’on ne peut plus se permettre ça, et en 1990, apparaît la 4e série du Spider.

Miracle, celui-ci, largement redessiné, en modifiant la tôlerie, rappelle son prédécesseur de 1966. Très fin, il bénéficie d’améliorations techniques, comme la direction assistée et l’injection. Devinez quoi ? Les ventes remontent. C’est fou, quand c’est joli, les gens achètent ! Cette refonte permettra au Spider de tenir jusqu’en 1994. Son charme fait encore des ravages à l’heure actuelle, surtout quand il se présente dans un état aussi immaculé que celui exposé à Rétromobile.

Sa robe noire ne présente pas de défauts, pas plus que sa capote ni son intérieur tendu d’un cuir fauve délicieusement contrastant. Fabriqué en 1991 et livré d’abord aux USA, cet exemplaire s’équipe d’un airbag et de la clim, deux éléments rarissimes sur ce modèle en Europe. Sous le capot, le 2,0 l à injection électronique est catalysé, mais il produit tout de même 120 ch, ce qui suffit amplement. Ce Spider est proposé par un vendeur sérieux, Sportwagen, qui le garantit 12 mois, de façon complète. Il va aussi refaire un synchro de boîte avant de le vendre, à 26 000 €. C’est un poil élevé vu les 136 000 km, mais il doit bien y avoir une marge de négociation.

Check-list

- Corrosion

- Synchro de 2nde sensible

- Boîtier de direction prenant du jeu

Les +

- Moteur performant et robuste

- Ligne à tomber

- Sensations vintages

Les –

- Entretien sérieux obligatoire

- Pas vraiment sportif

- Finition un peu légère