Un an après la surprise au Lac de Côme, me revoilà donc face à ce curieux coupé à la face avant singulière et au toit bulbeux. Comme souvent avec des voitures au positionnement aussi déroutant, l’observation dans le détail et les discussions avec les concepteurs (ainsi que le designer de Zagato en l’occurrence) contribuent positivement à apprécier l’auto une fois passé l’étonnement des premières images et de la découverte.

La Zagato se base en fait sur la BMW M4 Cabriolet, version choisie pour façonner une généreuse surface vitrée sans montant B et dessiner un toit à la forme typique du carrossier italien. Contrairement aux Alpina de l’ancien temps, elle possède une face avant totalement différente de celle des BMW de série. Du bouclier avant jusqu’aux portières en passant par les ailes avant, le capot et le toit, toute la carrosserie de la Zagato se compose de panneaux inédits en fibre de carbone pour l’alléger. Les panneaux autour des ailes arrière se recouvrent aussi de ce matériau, mais ils se fixent simplement au-dessus des pièces originelles en acier : contrairement aux panneaux avant ils font partie de la cellule homologuée au crash-test et il aurait fallu un processus de construction beaucoup plus cher et long pour les modifier (on touche là aux limites absolues d’un petit constructeur).

Je vous laisse débattre du style de cette Zagato qui peut au moins se targuer de surclasser la BMW M4 originelle au registre de l’élégance et de ne pas ressembler à d’autres GT du marché. Elle hésite entre la sobriété et le vrai muscle, avec ses ailes arrière à l’allure trapue un peu à la façon des préparations des années 80 sur la base de Mercedes, BMW ou de Jaguar. La qualité de finition de l’habitacle fera clairement l’unanimité : autour des grands écrans tactiles malheureusement conservés de la BMW d’origine (l’électronique embarquée moderne constitue une autre limite actuelle pour les petits constructeurs), la qualité des cuirs et autres éléments d’habillage confine à la perfection. On se situe au niveau d’Aston Martin ou de Bentley et probablement encore au-dessus de ce que faisait Alpina par le passé. Dans le détail, même l’intérieur de la malle arrière bénéficie d’un revêtement extraordinairement « satisfaisant ». Les places arrière pourraient offrir davantage d’espace aux jambes mais elles s’approchent de celles d’une Bentley Continental GT plutôt que d’une Porsche 911.

Une BMW M4 moins radicale… Mais plus puissante ?

La Zagato revoit considérablement les trains roulants par rapport à ceux de la BMW M4 de base. Alors que la famille Bovensiepen s’efforçait précédemment de rendre les BMW beaucoup plus performantes tout en gardant des critères de confort très élevés, son travail consiste désormais à rendre ces BMW M moins radicales ! La suspension arrière abandonne ainsi ses jointures solides au profit de montures souples. Bovensiepen remplace les amortisseurs par des Bilstein Damptronic et installe aussi de nouveaux ressorts ainsi que des barres anti-roulis aux réglages différents.

Bovensiepen en profite tout de même aussi pour pousser la puissance du six cylindres en ligne S58, passé de 530 à 611 chevaux grâce à une nouvelle admission d’air, une pression de suralimentation augmentée et une cartographie adaptée en plus d’une ligne d’échappement en titane signée Akrapovic. Détail important, la série à moins de 100 exemplaires prévue pour la Zagato permet de se passer des filtres à particules obligatoires en Europe pour les voitures neuves (dont la BMW M4). La Zagato revendique une masse de 1 875 kg à vide sur la balance, à comparer aux 1 935 kg d’une M4 xDrive Cabriolet de série ou aux 1 785 kg d’une M4 coupé.

C’est comment à conduire, une Bovensiepen ?

« Ne dites pas que les Bovensiepen sont comme les anciennes Alpina », nous lançait le co-directeur Andreas Bovensiepen quelques heures plus tôt. Si la finition opulente et extravagante des exemplaires de la Zagato présents lors de notre prise en main sur le circuit du Salzburgring va effectivement encore plus loin que dans les modèles vendus par l’enseigne de Buchloe avant son rachat par BMW, on reconnaît tout de même la « patte » chère à cette équipe depuis des décennies.

Se retrouver sur circuit avec une machine à la vocation de vraie GT paraîtrait d’ailleurs presque insolite sur le papier, Bovensiepen n’ayant pas réussi à assurer ces modèles de présérie sur la route à temps. Quelques virages après la sortie de la ligne droite des stands, pourtant, conduire une Zagato en piste ne semble déjà plus du tout incongru : non seulement la voiture donne l’impression de pousser plus fort que les chiffres inscrits sur la fiche technique (0 à 100 km/h en 3,3 secondes et vitesse maximale de 302 km/h), mais la sonorité surclasse aussi de très loin celle du moteur de la BMW M4 (l’absence de filtre à particules aide probablement à cela).

La voiture conserve la transmission intégrale de la M4 xDrive ainsi que tous ses nombreux modes de conduite, avec seulement une calibration revue de la direction et une programmation différente de la boîte automatique ZF. Mécaniquement, la Zagato reste bien dans l’univers BMW mais paraît seulement plus sonore et, subjectivement, dans ce cadre, encore plus véloce qu’une M4 CSL. On ressent bien une tenue de caisse moins ferme sur ce terrain, avec des mouvements plus perceptibles et des effets de roulis supérieurs. On perd sans doute un peu en agilité aussi par rapport aux versions les plus radicales du catalogue BMW M3/M4, mais en gardant en permanence des sensations plaisantes et une caisse qui pivote quand on lui demande. Dans les modes les plus radicaux en transmission intégrale, l’auto peut aussi générer du survirage après l’inscription, « à l’accélérateur ». Notez qu’elle conserve le mode « 2WD » de la M4 et qu’elle doit logiquement pouvoir « glisser » tout aussi facilement (nous n’avons pas pu vérifier).

Au fil des sessions, le rythme devient même étouffant à bord avec des pointes à près de 270 km/h sur ce circuit bosselé où la Zagato se jette à fond sans broncher dans la longue courbe opposée, tracte très fort et conserve en permanence une stabilité rassurante. Même les freins à disques acier (choisis par Bovensiepen pour privilégier le confort routier par rapport aux pièces en carbone-céramique) semblent tenir des enchaînements de tours tout au long de la journée sans pertes d’efficacité ni changements de consistance dans la pédale. Ajoutez à cela un volant à la jante plus fine sur l’un des exemplaires d’essai et vous obtenez un feeling plaisant et franchement excitant : grosses performances moteur, sonorité chatoyante, boîte rapide, châssis réactif et facile à cerner, freinage puissant… la Zagato au petit côté « muscle car aux bonnes manières » paraît plus sportive et viscérale dans ce cadre qu’une Aston Martin DB12 S, une Bentley Continental GT ou même une Mercedes-AMG GT. Peut-elle s’approcher de ces dernières au registre du confort routier ? Pour le savoir, il nous faudra hélas attendre d’en reprendre le volant en dehors du circuit.

Les 372 600€ de cette Bovensiepen Zagato en prix de base, soit le triple d’une BMW M4 coupé de 530 chevaux sans la moindre option (124 100€), la placent en tout cas au-dessus des GT 2 + 2 les plus exclusives du marché automobile mondial. Mais même si la mécanique et le châssis restent ceux du constructeur allemand, la teneur des modifications apportées par Bovensiepen sur cette voiture correspond en tout point à ce qu’on peut attendre de l’équipe responsable des Alpina d’antan avec davantage de marge de manœuvre.

Vous n’aurez certainement pas envie d’une Bovensiepen avant de collectionner les Porsche, Ferrari ou Aston Martin mais si vous avez la chance de déjà tout connaître par cœur, cette recette d’une BMW M redessinée et rhabillée par des Allemands à l’expertise très particulière aidés de stylistes italiens pourrait bien vous donner envie. Bovensiepen n’en produira de toute façon que 99, la Zagato constituant une sorte de « vitrine » pour le lancement de la marque. Pour toucher une clientèle plus large et plus proche de son créneau « historique », il faut passer à la page suivante de ce dossier.