Rétromobile 2025 - les bonnes affaires à moins de 30 000 € en vidéo : Cadillac Eldorardo 59 ou Oldsmobile Toronado ?

Vous connaissez Harley J. Earl ? C’est lui qui a créé le premier département design chez un constructeur, l’Art&Colour au sein de la General Motors. Il crée la Buick Y-Job en 1938, considérée comme le premier concept-car. Juste après la guerre, impressionné par le Lockheed P-38 Lightning, un avion militaire, il a l’idée d’en adapter les dérives sur une voiture. Même s’il n’est pas totalement convaincu par le résultat, les décideurs de GM sont séduits.

La poupe de la Cadillac 1948 fait florès, et ainsi débute l’ère des ailerons arrière dans l’industrie auto, qui connaîtra son apogée sur la gamme Cadillac 1959. Une superbe Eldorado de cette année-là figure à Rétromobile, qui a fait mousser la bouche d’un certain Cédric Pinatel. Allez, pour lui faire plaisir, on évoque cette américaine hors de prix dans la rubrique des moins de 30 000 €, quand bien même elle dépasse largement les 100 000 € !

Pour ramener notre ami marseillais à la raison, je l’emmène quelques mètres plus loin, vers une autre américaine démesurée, l’Oldsmobile Toronado. C’est l’exact contrepoint de l’Eldorado 59 ! Pourquoi ? Parce qu’à l’exubérance pointue de cette dernière, l’Olds oppose une sobriété toute en courbes, alors que quelques années seulement les séparent.

Présentée en octobre 1965, la Toronado étonne d’abord par son design fluide et futuriste où les projecteurs sont occultés, ensuite par sa technologie. En effet, il s’agit d’une traction, la plus puissante du monde puisqu’elle reçoit un énorme V8 7,0 l de 375 ch. Elle est même importée en France à 52 088 F, soit le prix de trois Citroën DS 21 Pallas ! Son bloc passera à 7,4 l et 400 ch en 1968, et près de 60 ans plus tard, il n’existe pas de traction de série plus puissante. D’une conception originale, l’Oldsmobile relie son moteur à la boîte automatique par une chaîne ! En tout cas, sa base technique sera reprise pour la… Cadillac Eldorado. La Toronado change de génération en 1971 mais conserve ses roues avant motrices.

C’est un magnifique exemplaire de 1967 d’origine française que l’on trouve à Rétromobile. Rarissime en France, surtout sans avoir été importée individuellement, cette Oldsmobile n’est pour autant pas très chère, à 26 000 €. Reste qu’il faut un grand garage pour garer ce coupé de 5,36 m de long sur 2 m de large…

Check-list

- Corrosion

- Circuit de refroidissement

- Fonctionnement des accessoires

Les +

- Confort total

- Belles performances

- Ligne incroyable

Les –

- Consommation énorme

- Freinage totalement insuffisant

- Encombrement