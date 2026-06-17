Alpina se décrit désormais officiellement comme un département interne de Bmw. Racheté par le géant allemand en 2022 après des décennies pendant lesquelles ce petit constructeur allemand proposait des BMW modifiées à sa sauce (parfois même distribuées dans le réseau de la marque à l’hélice), Alpina permettra désormais à BMW de rivaliser avec le Maybach de Mercedes : ce département se situera entre les BMW et les Rolls-Royce, avec un équilibre différent entre le luxe et le sport. L’Alpina de BMW vient de dévoiler un concept-car de grand coupé façon GT et il lancera son premier modèle en 2027 : ce sera une Série 7 conçue pour répondre à la Mercedes-Maybach Classe S.

Les spécialistes le savent, la famille derrière la création d’Alpina n’a pas quitté le monde de la production automobile après la revente de leur marque. Les descendants de Burkard Bovensiepen, le fondateur d’Alpine en 1965, ont officiellement lancé l’année dernière leur marque éponyme avec la Zagato, un grand coupé dévoilé en Italie et basé sur la BMW M4 Cabriolet. A l’époque, Bovensiepen expliquait son repositionnement sur des modèles au design plus différent de celui des BMW leur servant de base technique, avec un travail encore plus poussé sur les habillages intérieurs et des prix plus élevés.

Bovensiepen 05 GT, le second modèle

Pour le second modèle de l’histoire de Bovensiepen, présenté officiellement ce dimanche en Autriche, la stratégie diffère un peu : dessiné avec l’aide du designer anglais Frank Stephenson (dont le nom figure sur le bas des portières avant) à qui l’on doit le premier BMW X5, la première Mini de l’ère moderne ou encore la Maserati MC12, ce grand break ressemble beaucoup plus à une BMW. C’est normal, puisqu’il s’agit d’une M5 Touring au style revu plus légèrement que pour la Zagato, avec des modifications mécaniques et le même effort de finitions et de personnalisation à l’intérieur.

Sous le capot, son V8 bi-turbo de 4,4 litres voit sa puissance maximale passer de 585 à 635 chevaux grâce à une modification de l’admission, un échappement en titane Akrapovic et une pression de suralimentation augmentée. La partie électrique ne change pas et l’auto reste une hybride rechargeable équipée de batteries de 18,6 kWh de capacité nette), promettant une autonomie maximale en conduite 100 % électrique de 66 km WLTP. La puissance cumulée grimpe à 800 chevaux tout rond au lieu de 727 sur la BMW M5, la masse se limitant à 2 480 kg à vide. Côté châssis, l’auto s’équipe de ressorts Eibach spécifiques, revoit les jointures de ses suspensions pour davantage de confort et ses réglages dans le même but.

Un ticket d’entrée à 200 000€, avant d’autres modèles

La Bovensiepen démarrera aux alentours des 200 000€ en France, contre près de 400 000€ pour la Zagato. Alors que cette dernière se limitera à 99 exemplaires, la 05 GT sera régulièrement produite dans des volumes plus importants. Et ce n’est que le début : Bovensiepen annonce déjà un troisième modèle dont la présentation interviendra d’ici la fin de l’année 2026. Selon nos informations, il s’agira d’une BMW M5 berline retouchée de la même façon. A terme, Bovensiepen prévoit de proposter une gamme de modèles assez vaste.

Comme à l’époque d’Alpina ? Les dirigeants de la marque nous l’affirment, il n’est « pas question de continuer à faire du Alpina ». Contractuellement, la famille Bovensiepen avait négocié auprès de BMW le maintien de la fourniture de modèles après la revente d’Alpina et elle doit s’assurer que ses nouveaux modèles n’entrent pas en concurrence trop directe avec les véhicules désormais commercialisés par BMW. Impossible, cependant, de ne pas détecter les éléments chers à la philosophie de cette grande famille de la préparation automobile depuis des décennies dans cette nouvelle 05 GT. Mais il y a au moins une différence fondamentale avec les Alpina précédant l’ère BMW : outre le design, ces véhicules se basent tous sur des modèles BMW M alors que ceux de l’ancien Alpina préféraient celles de BMW « normales ». Des BMW M rendues plus confortables et luxueuses par les équipes de Bovensiepen, dans une direction différente de celle désormais prise par Alpina.

Rendez-vous d’ici quelques jours pour notre essai de la Bovensiepen Zagato, une GT singulière dans l’univers des autos d’exception.