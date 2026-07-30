Finalement, BMW pense qu’il n’arrivera pas à battre le Mercedes Classe G

49 700 exemplaires. Voilà le nombre de Classe G vendus dans le monde par Mercedes en 2025, un nouveau record absolu dans l’histoire du vénérable tout-terrain allemand. Sachant qu’on parle d’un véhicule de luxe vendu généralement plus de 200 000€ l’unité après options, c’est un véhicule dont la rentabilité fait envie à tous les concurrents de la marque à l’étoile.

Voilà pourquoi on a entendu parler de projets de concurrents chez Audi mais aussi BMW, avec des véhicules tout-terrain reprenant le design « rustique » du Classe G (qui fait aussi très bien recette avec une formule légèrement différente sur les Land Rover Defender, Toyota Land Cruiser et autres Ford Bronco).

BMW ferait machine arrière

Mais comme le rapportent les journalistes de BMW Blog, la marque à l’hélice aurait justement décidé de faire machine arrière sur le sujet. L’enseigne songeait pourtant bien à développer un vrai 4x4 capable de concurrencer le Classe G, avec une commercialisation prévue pour 2029 au plus tard et même un remplacement du XM au succès limité.

Mais en raison des mauvais résultats financiers présentés par Bmw ces dernières semaines (qui l’ont aussi poussé à annuler sa participation au Mondial de l’Automobile de Paris 2026 !), le constructeur aurait tout simplement renoncé à ce projet. Il n’est pas certain du tout d’arriver à des niveaux de ventes permettant d’assurer une forte rentabilité de ce véhicule, dans un contexte où BMW ne veut pas prendre trop de risques et ce projet en ferait les frais.

Heureusement pour BMW, ses SUV « normaux » comme le X3, le X5 et même le dernier iX3 électrique réalisent d’excellents chiffres de ventes. Sur un segment aussi particulier que celui du Classe G, il n’est en revanche pas certain que la marque parvienne à se poser en référence crédible.