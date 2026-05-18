Alors, est-ce que la nouvelle BMW Alpina Vision est une jolie voiture de luxe ?

Comme prévu, Bmw a dévoilé la Vision Alpina dans le cadre des célébrations du concours d’élégance de la Villa d’Este en Italie ce week-end. Et comme annoncé il y a quelques jours, l’engin prend la forme d’un coupé. Un grand coupé, même, puisque l’Alpina Vision mesure très exactement 5,199 mètres de long. Il est sensiblement plus gros que la BMW Série 8 en toute fin de vie, se contentant de 4,85 mètres.

Et même si la face avant de ce coupé -assez proche d’une certaine façon des récents BMW iX3 et i3- pouvait faire penser à un modèle électrique, il n’en est rien : l’engin possède un V8 essence sous le capot. BMW ne donne pas plus de détails à ce sujet mais la logique voudrait qu’il soit proche du bloc de 4,4 litres animant notamment la récente BMW M5.

Plus luxueux que les BMW

L’intérieur ressemble lui aussi beaucoup aux BMW iX3 et i3 au niveau de sa planche de bord et du design de ses grands écrans. La finition de cet habitacle, en revanche, a bénéficié d’une attention bien supérieure : la qualité des habillages des intérieurs a fait toute la réputation d’Alpina et maintenant que cette marque a été intégrée officiellement dans le groupe à l’hélice, il n’était évidemment pas question de l’oublier.

A noter que les cuirs proviennent de la région où reste basé Alpina en Bavière et que l’auto disposerait d’un mode « Comfort + », décrit comme plus souple en amortissement que celui des BMW normales.

Une Série 7 Alpina à venir

Ce grand coupé n’est pour l’instant qu’une étude de style pour lancer officiellement la nouvelle division Alpina de BMW, même s’il ferait un parfait remplaçant de la BMW Série 8 coupé avec un positionnement encore plus haut de gamme. BMW précise en tout cas que la première voiture « Alpina » sera lancée l’année prochaine sur le marché et prendra pour base la limousine Série 7, récemment restylée. Elle concurrencera donc la Mercedes Classe S Maybach.

Rappelons que de son côté, la famille Bovensiepen fondatrice de la société Alpina a créé sa propre marque depuis qu’elle ne possède plus les droits de cette nouvelle enseigne officielle de BMW. Elle a lancé la Bovensiepen Zagato, un grand coupé conçu sur la base de la BMW M4 Cabriolet et dessiné par le designer italien.