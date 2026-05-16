Un XM transformé en scène mobile pour DJ par BMW

Chez BMW, quelqu’un a visiblement regardé une boîte de nuit à Ibiza en se disant : « oui, mais avec davantage de chrome et un V8 hybride ». Résultat : le XM Label Soundmachine. Il s’agit comme son nom l’indique d’un SUV transformé en scène mobile capable d’animer un festival ou de provoquer une crise existentielle chez n’importe quel ingénieur châssis.

Conçu par des apprentis de l’usine de Dingolfing, cet exemplaire unique reçoit une plateforme DJ sur le toit, une immense dalle LED de 6 m², des projecteurs, quatre enceintes, quatre subwoofers et même quatre machines à fumée intégrées dans les passages de roues. Le poste de pilotage musical repose sur une table DJM-V10 et des contrôleurs CDJ-3000. L’ensemble de la transformation ajoute tout de même 1,4 tonne au véhicule surélevé germanique.

Une homologation pour circuler

Détail amusant, le V8 biturbo hybride rechargeable est toujours là. Et grâce à la batterie de 19,2 kWh, tout le système son et lumière peut fonctionner une heure sans alimentation externe. Bmw précise d’ailleurs que l’engin reste homologué en Allemagne à condition de ne pas dépasser les 15 km/h. Ce qui, honnêtement, est largement suffisant pour traverser un paddock des 24 Heures du Nürburgring en faisant trembler les barbecues. Rendez-vous aux 24 Heures du Mans pour sa prochaine sortie.