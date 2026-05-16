Un XM transformé en scène mobile pour DJ par BMW
BMW a transformé son XM en discothèque roulante avec platines DJ, écran géant, enceintes et machines à fumée intégrées aux ailes. Cet improbable SUV survitaminé peut alimenter tout son équipement pendant une heure grâce à sa batterie hybride rechargeable.
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