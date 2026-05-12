Avec sa BMW, il expédie une moto sur un feu tricolore
Une Suzuki GSX-R1000R a terminé suspendue à un feu tricolore après une collision avec une BMW Série 3 au Canada. Le choc survenu lors d’un virage à gauche en direction d’un centre commercial a littéralement projeté la moto dans les airs. Malgré les images spectaculaires, le pilote a survécu avec des blessures sérieuses mais sans mettre ses jours en danger.
On a déjà vu des motos finir dans des fossés ou des vitrines. Mais voir une Suzuki GSX‑R1000R suspendue à un feu tricolore demande un niveau d’engagement rarement atteint hors tournage de film catastrophe. La scène s’est déroulée samedi à North Delta au Canada lorsqu’une berline BMW Série 3 a tourné à gauche vers l’entrée d’un centre commercial au moment où la sportive japonaise arrivait visiblement avec davantage d’enthousiasme que de marge de freinage.
Sous la violence du choc, la Suzuki a littéralement décollé avant de terminer accrochée à la potence métallique du carrefour, comme une décoration urbaine insolite. Les vidéos de surveillance montrent également le pilote projeté sur la chaussée après un freinage si brutal que la roue arrière s’est levée.
Le motard gravement blessé
Malgré les images effrayantes, le motard a survécu avec des blessures sérieuses mais sans engager son pronostic vital. Le conducteur de la Bmw, lui, s’en est sorti indemne. Les secours ont ensuite dû décrocher la GSX-R du feu de circulation.
Déposer un commentaire
Alerte de modération
Les données que vous renseignez dans ce formulaire sont traitées par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement.
Les données obligatoires sont celles signalées par un astérisque dans ce formulaire.
Ces données sont utilisées à des fins de :
Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduite une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL).
Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : Politique de confidentialité
Alerte de modération