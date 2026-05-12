Avec sa BMW, il expédie une moto sur un feu tricolore

On a déjà vu des motos finir dans des fossés ou des vitrines. Mais voir une Suzuki GSX‑R1000R suspendue à un feu tricolore demande un niveau d’engagement rarement atteint hors tournage de film catastrophe. La scène s’est déroulée samedi à North Delta au Canada lorsqu’une berline BMW Série 3 a tourné à gauche vers l’entrée d’un centre commercial au moment où la sportive japonaise arrivait visiblement avec davantage d’enthousiasme que de marge de freinage.

Sous la violence du choc, la Suzuki a littéralement décollé avant de terminer accrochée à la potence métallique du carrefour, comme une décoration urbaine insolite. Les vidéos de surveillance montrent également le pilote projeté sur la chaussée après un freinage si brutal que la roue arrière s’est levée.

Le motard gravement blessé

Malgré les images effrayantes, le motard a survécu avec des blessures sérieuses mais sans engager son pronostic vital. Le conducteur de la Bmw, lui, s’en est sorti indemne. Les secours ont ensuite dû décrocher la GSX-R du feu de circulation.