Airbags Takata : près de 20 000 BMW rappelées en France

À de nombreuses reprises, nous nous sommes fait l’écho du scandale lié aux airbags Takata. Cette entreprise japonaise, qui fournissait presque tous les constructeurs de la planète, a, durant de nombreuses années, fourni des éléments connus comme étant défectueux. Depuis la faillite de Takata, nous assistons ainsi régulièrement au rappel de milliers de véhicules afin de remplacer le ou les airbags incriminés.

Cette fois-ci, c’est donc BMW qui lancent deux opérations de ce genre, référencées 0032390300 et 0032420300. Rien qu’en France, ce sont ainsi plus de 19 300 véhicules qui vont devoir subir un remplacement de leur airbag conducteur, à cause du vieillissement prématuré du générateur de gaz de ce coussin. Ce défaut peut entraîner un déclenchement trop brutal de l’airbag et entraîner des blessures au visage du conducteur.

La liste des modèles concernés à tout d’un inventaire à la Prévert : de la M2 Coupé type F87 à la Série 6 Gran Coupé F06, en passant par le X1 F48, les Série 3 F30 et F31, ou encore les Série 1 F20 et F21, ce sont, au total, 25 références qui sont touchées.

Sur tous les véhicules, l’airbag conducteur sera purement et simplement remplacé, ce qui nécessitera une durée d’immobilisation comprise entre 30 et 45 minutes.